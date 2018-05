Lorenzo se la juega en Mugello

El círculo cada vez se estrecha más sobre Jorge Lorenzo, cada gran premio más presionado por Ducati y su entorno: cada vez parece más lejos de renovar, entre otras cosas porque la fábrica italiana todavía no le ha ofrecido continuar con la Desmosedici oficial en 2019. Todo lo contrario, todos los mensajes lanzados desde Borgo Panigale apuntan al adiós del mallorquín y a sus posibles sustitutos, de los que incluso se atrevió a hablar Dovizioso, renovado el pasado viernes ya con status de primer piloto.

Después del decepcionante Gran Premio de Francia para el Ducati Team -Dovi fuera de combate y Lorenzo sexto tras las Desmosedici del Alma Pramac Racing-, su director deportivo, Paulo Ciabatti, no se cortó un pelo al hablar de Lorenzo y su renovación: "Tenemos que tomar una decisión en junio, porque las opciones que tenemos con Danilo Petrucci y Jack Miller se acaban el 30 de junio. Entre Mugello (3 de junio) y Cataluña (17 de junio) decidiremos".

Las quinielas apuntan a que el Alma Pramac tendrá el próximo año a Jack Miller con moto de 2019, pata negra, y a Pecco Bagnaia, ahora líder de Moto2, con la Desmosedici de 2018 para que se vaya acostumbrando a MotoGP.

El segundo puesto de Danilo Petrucci en Le Mans ha sido celebrado por Ducati y en una información de Sky Sport Italia, Luigi Dall'Igna, director general de Dicati Corse, comentó que el piloto de Terni había hecho "una carrera fabulosa. Si sigue así, es muy cierto que se merece una Ducati oficial". Paolo Ciabatti también se refirió al italiano del Alma Pramac: "Danilo ha hecho una gran carrera. Hablaremos en las próximos días de su futuro con el objetivo de tomar la decisión justo después de Mugello, pero el rendimiento de Francia ayuda. Ha dado un paso importante en la dirección correcta. Tenemos una opción con él y Miller. Veremos, Lorenzo también tiene opciones", aunque dejando claro que "no se puede pagar a otro piloto como a Jorge".

Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, dijo en Movistar sobre la situación de Lorenzo que "no se está acostumbrando a esta moto y se está viendo que no se va a acostumbrar. Si no le están saliendo los resultados con esta moto, tendrá que cambiar. No creo que acepte que esto sea su nivel. Otra cosa es que pueda hacerlo".