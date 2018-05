Lopetegui, renovado hasta 2020

Julen Lopetegui renovó su contrato como seleccionador español hasta la Eurocopa de 2020, anunció ayer la Real Federación Española de Fútbol a poco más de tres semanas de que arranque el Mundial de Rusia. La casi impecable clasificación para la cita y la solidez ofrecida ante grandes selecciones en los amistosos fueron motivos suficientes para que la nueva cúpula de la RFEF quisiese extender el vínculo del guipuzcoano con La Roja.

Lopetegui, de 51 años, asumió las riendas de la selección en julio de 2016, tras el adiós de Vicente del Bosque, y desde entonces España no ha perdido ningún partido. Acumula 13 victorias y cinco empates, con un saldo de 59 goles a favor y 12 en contra.

Con esos números en la mano y conocida el lunes la convocatoria, en la que aparecen nombres como Iniesta, Ramos, Busquets, Isco, Piqué o Diego Costa, nadie duda de que España es una de las grandes favoritas para un Mundial que se celebrará entre el 14 de junio y el 15 de julio.

Lopetegui quiso agradecer la confianza de la RFEF en el acto de renovación, en el que estuvieron presentes el nuevo presidente del organismo, Luis Rubiales, y el director deportivo del mismo, Fernando Hierro. "Hemos trabajado duro durante dos años y seguiremos trabajando igual", recalcó el seleccionador. "Somos conscientes de lo que defendemos y tenemos muchas esperanzas puestas en el Mundial", dijo.

Lopetegui fue un portero que tuvo una carrera discreta y con altibajos en las décadas de 1980 y 1990, aunque llegó a vestir la camiseta del Real Madrid, la del Barcelona y también la de la selección. Arrancó su carrera como entrenador en 2003 en el Rayo Vallecano, club en el que había colgado los guantes un año antes. Después dirigió en las categorías inferiores del Real Madrid hasta que en 2010 entró en la Federación, donde fue seleccionador sub 19, sub 20 y sub 21, ganando dos Europeos. En 2014 le llegó su primer gran reto en los banquillos: dirigir al Oporto.

En el conjunto luso no alcanzó ningún título y fue despedido en enero de 2016 por los malos resultados deportivos y su creciente desencuentro con la afición. Aunque la Federación no dudó en volver a contar con él cuando Del Bosque anunció su retirada en 2016. El desafío era mayúsculo: ponerse al frente de una selección que no había sabido reciclarse tras su ciclo dorado y había encadenado dos fracasos consecutivos en el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de Francia. Ahora, España llega a Rusia de nuevo en el grupo de grandes favoritas. Se medirá en el Grupo B con Portugal, Irán y Marruecos. Y Lopetegui estará bajo la lupa.

La renovación del guipuzcoano fue, por cierto, el primer acto oficial de Rubiales como presidente de la RFEF. "No podíamos dejar escapar a Julen y a su equipo. Han hecho un trabajo sensacional", manifestó Rubiales.