El Liverpool asegura que "no considerará ofertas por Coutinho"

El Liverpool FC informó de que no aceptará ofertas por el traspaso de su centrocampista Philippe Coutinho, el jugador internacional brasileño pretendido por el FC Barcelona. Según los medios británicos, el club español ha presentado dos ofertas en los últimos días para hacerse con sus servicios y señalan que la última podría rondar los 90 millones de libras (99,22 millones de euros).

"Queremos aportar claridad respecto a nuestra posición sobre el posible traspaso de Philippe Coutinho", declararon los dueños del Liverpool, el Fenway Sports Group, en una breve nota colgada en la web oficial. El club inglés reiteró que el medio brasileño "seguirá formando" parte del equipo que dirige el alemán Jurgen Klopp "cuando se cierre la ventana (de fichajes) de verano".

"La posición definitiva es que nos se considerará oferta alguna por Philippe", agregó el Liverpool, cuyo entrenador también ha dejado claro que el jugador es una pieza clave para esta temporada. Klopp aseguró este jueves a la cadena de televisión Sky que no existe un "precio límite" para dejar salir a Coutinho y advirtió de que ninguna cantidad de dinero los "hará ceder".

"El Liverpool no es un club que vende jugadores (...) Nuestro objetivo es tener el mejor equipo posible, por lo que queremos mantener a nuestros chicos y añadir otros nuevos", dijo el técnico alemán, ante de enfrentarse este sábado al Watford en la primera jornada de la liga inglesa.

Coutinho, de 25 años, llegó a Anfield procedente del Inter de Milán en 2013 por 8,5 millones de libras (9,37 millones de euros) y el pasado enero renovó con The Reds por cinco temporadas más, un contrato que, no obstante, no incluye cláusula de rescisión.

El centrocampista, con 14 goles en todas las competiciones, fue el máximo anotador del equipo la temporada pasada, en la que el Liverpool terminó cuarto en la Premier inglesa. De cara al debut liguero mañana sábado, Coutinho es duda para el once inicial, después de que necesitara tratamiento médico esta semana por una lesión de espalda.