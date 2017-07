Listo para atajar su fichaje

Esta pretemporada no va a ser igual a las anteriores, quizás, para el joven Álvaro Domínguez. El cancerbero de Jimena afronta con ilusión la posibilidad de jugar este nuevo curso con el Algeciras Club de Fútbol, equipo al que llega a prueba para tratar de ganarse un puesto en el plantel. Aunque su fichaje dependerá de su evolución, aterriza "con las máximas ganas de luchar por un lugar en la plantilla" y convencer a José Antonio Asián de que puede ser útil durante una campaña que va a ser muy exigente para el cuadro del Nuevo Mirador.

A sus 22 años reconoce que está "muy contento" e "ilusionado" por la posibilidad que le brinda el conjunto de La Menacha gracias, especialmente, al preparador de porteros, David Enríquez, que es su gran valedor, pues le conoce muy bien de los dos años que ambos compartieron en el Taraguilla.

"Me llamó -Enríquez- y me dijo que estaban buscando un portero de mis características y que si estaba interesado. Por supuesto que le dije que sí, porque estoy deseando volver a jugar".

Se define como un guardameta "que juega bien con los pies y también por arriba. Mando mucho y doy seguridad", resaltó.

Domínguez sabe que llevar el escudo del Algeciras es más duro que en otros clubes. "Es mucha responsabilidad", reconoció, pues "es un peso grande el que se tiene cuando estás en un club grande y con tanta historia" e insistió nuevamente en que está "muy contento con al menos hacer la prueba con ellos".

Sabe que la competencia va a ser máxima pues aunque nadie tiene el puesto garantizado y menos en verano, tendrá que lidiar cada día con Jesús Romero. "No lo conozco personalmente", afirmó, pero ya ha movido amistades para que le cuenten cosas del Gato. "Me han comentado que es muy buen portero pero sobre todo una gran persona. No lo he visto jugar pero todo lo que me hablan de él es muy bueno y estoy seguro que voy a aprender mucho de él".

El Algeciras no sólo va a tener a prueba a Álvaro Domínguez sino que tiene la intención de seguir sondeando el mercado en busca de otro arquero que se adapte a las pretensiones de Asián. El jimenato lo sabe pero "eso me hará esforzarme más si cabe".

Llegó a militar en el filial de la Real Balompédica Linense, etapa en la que coincidió con David Mena, hoy portero del San Roque y que también interesó al Algeciras. Pese a la rivalidad entre las dos entidades, señaló que "eso no tiene nada que ver, fue en el pasado, no es nada malo", aunque incidió en que "no guardo muy buenos recuerdos de aquella etapa".

Pese a su juventud, ya tiene experiencia. "Estuve en Gibraltar el año pasado, en el Europa Point, con el que subí a Primera, pero dejé el equipo por temas de estudio", recordó, además de haber debutado ya en Tercera "con el Estepona". "Lo hice cuando tenía 17 años y estuve en el Marbella que ascendió a Segunda B aún siendo juvenil".

Aunque no ha firmado aún y debe pasar el examen veraniego, ya tiene claro que "el objetivo esta temporada es el ascenso y darle así una gran alegría a los aficionados".

Pese a ser nuevo, no será un extraño en el vestuario pues "a casi todos los compañeros los conozco de etapas anteriores, de haber jugado contra ellos o incluso con alguno he compartido equipo. Una de las cosas buenas que tiene el fútbol es que haces muchos amigos".