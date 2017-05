La Línea y Tesorillo se lucen en Ceuta

Los clubes de La Línea y Tesorillo regresaron con ocho medallas por equipos y cuatro individuales del XIV Trofeo de gimnasia rítmica Ciudad de Ceuta, en el que el anfitrión se proclamó campeón y al que también acudió una numerosa representación de Gibraltar. En lo que se refiere a la entidad linense (foto superior) se subieron a lo más alto del podio los equipos benjamín C y alevín B, mientras que fueron subcampeones prebenjamín A e infantil A. Por su parte dos equipos tesorilleros fueron segundos (prebenjamín C y alevín B) y dos, terceros (benjamín C e infantil C). A título individual se colgaron el oro Estrella losada y Zaira Barragan; Elena Guerrero fueron plata; Paola Delgado y Sara Domínguez, bronces y acabaron en cuarta posición Daniela Ríos y Clara Calvente.