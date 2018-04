¡Liguilla a la vista!, ante el líder

El Algeciras CF puede hacer matemático su primer objetivo de la temporada el próximo domingo en su visita al líder, el Cádiz B. Los albirrojos serán equipo de playoff si logran la victoria en El Rosal (12:00) y la Lebrijana no gana en Lepe o el Sanluqueño pierde en Gerena. Dicho de otra manera, si los albirrojos acaban la 36ª jornada del grupo X de Tercera con siete puntos de diferencia sobre el quinto, podrán celebrar su billete para la liguilla de ascenso a Segunda B.

El algecirismo ya puede gritar "¡tierra a la vista!". La primera escala hacia la categoría de bronce se pone a tiro por primera vez, aunque la realidad es que el conjunto de José Antonio Asián no depende sólo de sí mismo para garantizar su pase por adelantado el domingo. No basta con arrancar un triunfo en el feudo del líder, aunque sin duda sería dejar los deberes prácticamente hechos en el caso de que los perseguidores no fallasen.

Los de Asián deben evitar un hipotético triple empate con sus dos perseguidores

Caprichos del fútbol, el Algeciras podría clasificarse para la fase de ascenso ante el mejor equipo del grupo X hasta el momento, el filial cadista que capitanea el exalbirrojo Baldomero Hermoso Mere, el último entrenador que vivió un ascenso en el Nuevo Mirador. El duelo, que ya de por sí se presenta cargadísimo de alicientes, viene aderezado por el primer match-playoff para la pandilla de José Antonio Asián. Tras la victoria ante el San Roque de Lepe (3-0), el cuadro de La Menacha se desplazará a El Rosal en una dinámica de siete partidos sin conocer la derrota.

Las cuentas del Algeciras para ser equipo de liguilla la semana que viene pasan por dos posibilidades: que la Balompédica Lebrijana no gane en su visita a Lepe o que el Atlético Sanluqueño pierda en Gerena. Si se dan ambos casos, los albirrojos se garantizarían también acabar, como poco, en la tercera plaza.

Si el Algeciras empata contra el líder el domingo y la Lebrijana pierde, los de Asián aventajarían en seis puntos al quinto con seis por jugarse. Ambos tienen el golaveraje igualado por lo que decidiría la diferencia de goles particular, que en este caso beneficia a los albirrojos (+21 por +15).

Sin embargo, el Algeciras tiene que tener cuidado con los posibles empates a puntos al final de Liga ya que en un hipotético triple empate a puntos con Lebrijana y Sanluqueño sería el conjunto perjudicado. Los de Asián igualaron sus dos compromisos con lebrijanos y sanluqueños, mientras que éstos dos sí se ganaron un partido el uno al otro.

En un desempate solo con el Sanluqueño decidiría la diferencia de goles, que en este momento es para el Atleti por un solo tanto (+22 por +21).

Las calculadoras echan humo a falta de tres jornadas.