Lección de Quirós para remontar 43 posiciones

Espléndida última vuelta, la de ayer, de Álvaro Quirós en el Open de Portugal. Una sensacional tarjeta del guadiareño con 65 golpes en el Morgado Course de Portimao, ocho menos en el día y sin fallos (bogeys), le valieron para ganar más cuarenta y tres posiciones y acabar el 22º, siendo éste su mejor resultado en más de dos años (desde que hiciera un 63 en China en abril de 2015).

En declaraciones recogidas en Ten-Golf, "hoy -por ayer- he jugado mejor que el sábado, sí, pero no mucho mejor que el jueves. Lo que pasa es que el campo estaba más indefenso, con los greenes muy bien a primera hora de la mañana y todo ayuda. Pero las conclusiones que saco van más allá del resultado y lo positivo es que puedo ver cosas buenas casi de cada día. El jueves hice -3 y jugué bastante bien, por lo que deduzco que el juego está ahí y me sigue costando sacarle brillo. Es cierto que la confianza la llevo todavía un poco cogida con alfileres", dijo al finalizar.