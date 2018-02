Lebrija lo pone todo a una carta

La Balompédica Lebrijana que mañana recibe al Algeciras era segunda cuando empezó la jornada 18 en el grupo X de Tercera. Después de encadenar una victoria (el pasado domingo), un empate y cuatro se ve fuera de los puestos de liguilla. Así que al conjunto albiceleste considera que el duelo con los de José Antonio Asián, literalmente, una final. Así lo califica su entrenador, Joaquín Hidalgo, que lo tiene claro: "Para nada es un partido más. Nos enfrentamos a un rival que por historia y presupuesto es un grande de la categoría. El mero hecho de jugártelo en el mes de febrero con ellos ya es un éxito. Sabemos lo que supone el partido y por eso estamos tan enchufados".

Hidalgo no se deja intimidar por los números, porque, reflexiona: "Estaremos quintos en la clasificación, pero por ilusión, ganas, trabajo puedo garantizar que estamos líderes con quince puntos de ventaja sobre el segundo". Todo un aviso para los albirrojos.

Por puntos seremos quintos, pero por ilusión y ganas le llevamos 15 de ventaja al segundo"

"La cuenta que nosotros hacemos es que si ganamos, tendremos opciones de acabar primeros o segundos, pero si perdemos lo más normal es que sólo podamos pelear por la tercera y la cuarta posición", explica el técnico. "Por todo eso afrontamos el partido muy motivados, con muchas ganas".

El entrenador entiende el bajón que ha protagonizado su equipo durante el mes de enero (tres derrotas y un triunfo) como una consecuencia de la buena marcha de la Balompédica. "Al estar ahí arriba los representantes empiezan a comerle la cabeza a los jugadores y de una forma o de otra se pierde la concentración y lo hemos pagado", dice.

"Menos mal que ha pasado ya el 31 de enero, porque creo que el mercado debe tener más limitaciones, como las que había antes", reivindica.

"Tampoco me quiero exceder, parte de culpa es de ellos, pero creo que el fútbol tampoco ha sido muy justo con nosotros, porque no hemos hecho tan las cosas mal", abunda.

El equipo de Lebrija afronta el partido, además, con importantes novedades. La más destacada que en las últimas horas se ha sumado a su plantilla a Chico Díaz, el último descarte del Algeciras antes de que se cerrase el mercado. El delantero se suma a las incorporaciones ya realizadas del linense Álex Trujillo y Orihuela (UD Los Barrios) y Ranchero (Algeciras). A cambio se marcharon Chuma y Mario (San Fernando).

Chico Díaz regresa a una de las que fue su casa. El delantero no ha podido entrenarse esta semana y no será de la partida ante los albirrojos. "Para mí es el mejor delantero quen hay en el grupo X", sentencia. El punta llega para relevar al pichichi del grupo, Rafael González Chuma, que se marchó al Córdoba B a cambio de 6.000 euros pero que fue inscrito después del límite horario establecido y, al día de hoy, no puede jugar en categoría nacional hasta la próxima temporada.

La Balompédica afronta el encuentro con dos bajas, ambas confirmadas, la ya mencionada de Chico Díaz y la de Dani Fornell, también lesionado.