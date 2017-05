Lara asegura la presencia futura de Chick Corea en el Encuentro de Guitarra

José Luis Lara, de 54 años, es uno de esos algecireños que dejan huella a su paso. Lleva cuatro ediciones al frente del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía y para este año ha logrado un cartel excepcional encabezado por Al Di Meola. Lejos de considerar que la programación es insuperable asegura que para el año próximo será "más importante" y avanza que Chick Corea "si no viene el próximo año, será el siguiente".

Lara lo tiene en mente, cerrando así el ciclo de los grandes amigos de Paco de Lucía. El pianista y compositor Chick Corea, ganador de numerosos premios Grammy, llegó a afirmar que el algecireño le inspiró tanto como Mozart o Miles Davis. El promotor asegura que el encuentro ha tomado una gran importancia desde el primer año por Paco de Lucía. Le dijo al Ayuntamiento que este año era muy decisivo y ha ido a por todas, aunque muchas veces se resienta su bolsillo.

Le da pudor decir que fue amigo de Paco de Lucía, pero la realidad es que Lara guarda en su memoria un buen puñado de recuerdos junto a él. "Paco me ha contado cosas que no se la contaría a alguien que no fuera un amigo". Llegó a estar a finales de los 80 encerrado junto a Paco, Camarón, Tomatito y Remedios Amaya durante más de diez horas en la habitación de un hotel deleitándose con el flamenco más puro. Lara ha compartido muchos momentos con el guitarrista y destaca su grandeza y sencillez. De hecho recuerda que alguna vez le dijo Paco que envidiaba su vida, aunque lo detalla con algo de rubor.

El nombre de Lara está muy vinculado al del flamenco y a la promoción de espectáculos en Algeciras, pero no hay que olvidar que gestionó la plaza de toros Las Palomas durante dos etapas, la última junto a Curro Mateo entre 2010 y 2015. Su vida está vinculada a la calle Río de Algeciras, en la que nació la primera tienda de Bazar Hong Kong. En 1979 empezó a ayudar a su padre y un año después montó su propia tienda.

Con 23 años, en 1986, organizó su primer espectáculo, la primera fiesta de la bulería. Desde entonces han sido muchos eventos, uno de los últimos el exitoso concierto de Manuel Carrasco. Además cuenta Lara como propició el famoso mano a mano de Isabel Pantoja y Miguel Poveda en 2010 en Antequera. Ahora está colaborando en el último disco de Diego Carrasco y le está organizando la gira nacional.

No le tienta la política ni presidir un club deportivo. Cada noche se pone los cascos y se hace unos diez kilómetros. "No sé si me gusta más andar o escuchar flamenco". Si habla de preferencias en el flamenco apunta a Terremoto o Manolo Caracol, pero de los actuales se queda con Manuel Moneo o Antonio Reyes, por citar ejemplos.

Lara se siente muy orgulloso de ser gitano y defiende que durante muchos años han estado "cerrados", pero era porque se tenían que "proteger".