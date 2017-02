Landaluce se implica: paraliza el embargo y abre negociaciones

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, echó un salvavidas ayer al Algeciras Club de Fútbol. El primer edil ejerció de mediador entre la entidad y la Seguridad Social, se desplazó a Cádiz y consiguió paralizar los embargos y abrir vías de negociación. Landaluce aseguró que el Ayuntamiento y él, como senador, se deben implicar para que el primer equipo de fútbol de la ciudad siga con vida. "Es un club centenario, parte de nuestra historia y significa mucho", subrayó. El mandatario explicó que ya ha puesto en marcha negociaciones a nivel provincial y nacional para que la institución algecirista y la administración alcancen "un punto de encuentro".

"No hay que explicar la importancia que tiene un club como el Algeciras, lo que significa para la ciudad independientemente de si te gusta o no el fútbol, de si sufres o no con el fútbol. Es una institución centenaria, parte de nuestra historia, nuestra tradición está muy unida a nuestro equipo principal y ante este problema que se presenta lo lógico es que el Ayuntamiento y yo nos impliquemos", manifestó el alcalde al término de la reunión que mantuvo por la tarde con parte de la directiva albirroja.

Landaluce estuvo acompañado por los delegados de Hacienda y Deportes, Luis Ángel Fernández y Francisco Javier Rodríguez Ros, respectivamente. Los algeciristas acudieron al Consistorio con su presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, su vicepresidente, Eloy Soler, el letrado Miguel Ángel García y el directivo Nicolás Martínez.

El alcalde resaltó su implicación "en primera persona" por "la facilidad que te da tener ese acta de senador, que te abre muchos despachos rápidamente para tratar muchos problemas". Landaluce relata cómo fue su viaje matinal a Cádiz. "Me pidieron que hiciese este contacto con la administración y esta misma mañana (por ayer) me fui para Cádiz. La reunión, a mi entender, estuvo bien enfocada en el sentido de que hay que buscar una negociación con la provincia y luego tendrá que decidir Madrid, en ambos sentidos estoy seguro de que contaremos con la confianza de que el Algeciras tiene que seguir, quiere seguir y quiere cumplir", expresó.

"Es una deuda de hace ya una barbaridad de años que ha llegado en un momento inoportuno, pero creemos y confiamos en esta junta directiva y estamos convencidos de que la administración es sensible con que el Algeciras tiene que seguir, confío en que buscaremos un punto de encuentro para que el Algeciras tenga una oportunidad de seguir adelante", explicó el primer edil de la localidad algecireña.

Landaluce entiende que el algecirismo pasó por un mal trago tras conocer el pasado lunes que la justicia da la razón ahora a la Seguridad Social en su contencioso con la entidad albirroja. "La directiva ve luz ahora, fue un golpetazo el que recibió el lunes, una noticia muy pesarosa que hizo tambalear la confianza de todos los algeciristas, pero se puede decir que el cielo ya luce de distinto color", sentenció José Ignacio Landaluce, unos minutos antes de que la directiva se dirigiese a su plantilla, a los socios y a los medios.