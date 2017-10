Kaymer completa el repóker

José Mari Olazábal, Sergio García, Padraig Harrington, Danny Willett y ahora, Martin Kaymer. El alemán completa el listado de los cinco ganadores de Grandes que reunirá el Andalucía Valderrama Masters-Fundación Sergio García, que se celebrará del 19 al 22 de octubre con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

Kaymer regresa por segundo año consecutivo a uno de sus campos favoritos. "Sin duda, uno de los mejores de Europa", afirma. El año pasado, tras salir a un solo golpe del líder en la última vuelta del Open de España, igualó su mejor resultado en Valderrama al finalizar sexto empatado, mismo puesto que en el Volvo Masters del 2007; en 2010 fue vigesimoprimero en el Andalucía Valderrama Masters y vigesimotercero en la siguiente edición, en la que celebró el triunfo de su gran amigo Sergio García, que defiende título en Valderrama además de ejercer como anfitrión.

Kaymer es un enamorado de España y de nuestras costumbres -le vuelve loco el jamón-, se siente como uno más entre los jugadores españoles y siempre ha manifestado su entusiasmo por el trazado sanroqueño: "Si hay un campo en el mundo donde quisiera jugar toda mi vida sería Valderrama, me parece precioso. Es muy exigente, requiere concentración y jugar bien todo tipo de golpes. Te obliga a pensar y la estrategia es fundamental, debes pensar siempre en colocar el segundo golpe. Es un campo muy atractivo".

Profesional desde 2005, Martin Kaymer (Dusseldorf 28/12/1984), suma veintitrés títulos en su historial que incluye dos Grandes: US PGA Championship 2010 y US Open 2014. En 2010 se convirtió en el número uno de Europa gracias a las cuatro victorias que firmó esa temporada y al año siguiente ocupó durante ocho semanas el primer puesto del ranking mundial. Entre sus títulos destaca también el The Players en 2014; Nedbank Golf Challenge en 2012; HSBC Champions de la Serie Mundial en 2011; BMW International Open en Alemania 2008; Open de Francia y Open de Escocia 2009, Open de Holanda 2010 y Abu Dabi 2008 y 2011.

El alemán ha participado en cuatro ediciones de la Ryder Cup, de las cuales, tres se saldaron con el triunfo del equipo europeo (2010, 2012 y 2014). Uno de sus mejores golpes y sin duda el más visto, fue el putt con el que Europa logró el Milagro de Medinah en la Ryder Cup 2012, cuando el equipo capitaneado por José María Olazábal consiguió 8,5 puntos de los 12 posibles en la última jornada para retener una copa que parecía perdida. "Olazábal se me acercó en el hoyo 16 y me dijo 'Martin, necesitamos tu punto, no sé cómo pero lo tienes que ganar'. Y lo conseguí. Fue un momento muy especial que jamás olvidaré".

Junto a Kaymer, la semana que viene se dará cita en Valderrama un amplio listado de campeones internacionales: Jamie Donaldson, Niclas Fasth, Anders Hansen, Peter Hanson, Padraig Harrington, David Howell, Raphaël Jacquelin, Andrew Johnston, Robert Karlsson, Søren Kjeldsen, Shane Lowrie, Matteo Manassero, Edoardo Molinari, James Morrison, Thorbjørn Olesen, Renato Paratore, Andrés Romero, Julian Suri, Romain Wattel, Danny Willett...

Además, el Andalucía Valderrama Masters contará con la participación de 15 españoles: José Mari Olazábal, Sergio García, Jon Rahm, Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui, Álvaro Quirós, Carlos Pigem, Gonzalo Fernández-Castaño, Samuel del Val, Marcos Pastor, Alejandro Cañizares, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Eduardo de la Riva y Pep Anglés.