Julio Cobos: "¿La temporada pasada? Ésta es otra batalla y con otros jugadores"

El entrenador de la Real Balompédica, Julio Cobos, no es partidario de establecer demasiadas vinculaciones entre la visita de esta mañana al Álvarez Claro y la de la pasada temporada, a pesar de que el triunfo entonces de los albinegros supuso un punto de inflexión, como lo demuestra el hecho de que no han vuelto a perder fuera de casa. "Ésta es otra guerra. Es verdad que la temporada pasada ganamos allí y que hacerlo en Melilla siempre resulta complicado, pero ésta es otra historia, otra temporada y hay otros protagonistas", dice.

Para Cobos lo realmente importante es que sus jugadores se van a enfrentar "a un buen equipo, que está haciendo muy bien las cosas, cuya plantilla fue confeccionada para estar arriba, y además así lo reconocieron desde el primer día porque la inversión que realizaron fue importante".

El técnico local, Manolo Herrero, vaticina, al amparo de las estadísticas, que el duelo será "de pocos goles", algo en lo que no difiere demasiado el preparador albinegro: "Lo habitual en esta categoría es que no se vean muchos goles. Los números dicen que nos enfrentamos dos equipos que no encajamos demasiado, así que es fácil pensar que va a costar ver un marcador abultado".

"Yo lo que estoy convencido de que el que se ponga por delante en el marcador, si después es capaz de no cometer errores, tendrá mucho ganado", reflexiona en voz alta.

El entrenador albinegro admite, en referencia a esta semana, que trabajar después de un triunfo, sobre todo después de dos jornadas sin hacerlo, "resulta más fácil, porque hay más confianza" pero su mensaje sigue siendo "que hay que seguir trabajando igual".