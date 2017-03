Julio Cobos: "Al principio nos salió todo a pedir de boca"

Julio Cobos, preparador de la Real Balompédica, se felicitó por el primer tiempo de su equipo y con respecto a la presencia de Canario en el once y de Stoichkov como centrodelantero, comentó: "Los jugadores son los que se ponen. Yo hice el once que creí que era el mejor, pero eso lo hago siempre".

"Habíamos hablado de empezar con mucha intensidad, porque había que estar enchufados para que también lo estuviese la afición y nos salió todo a pedir de boca porque muy pronto nos pusimos por delante", reconoció.

"Creo que hicimos un desgaste enorme en el primer tiempo, nos fuimos dos-cero y podíamos haber hecho alguno más", detalló. "Dijimos que había que hacer el tercero y después entre el cansacio y la necesidad de ganar nos hizo cometer algunos errores que sin meter al equipo contrario en el partido al menos causar cierta preocupación".

Cobos admitió que relevó a Canario "que hizo muy buen partido" porque "bajó un poco físicamente" pero también porque quería "mantener un poco el balón".

"No me gusta individualizar, no voy a descubrir yo a Stoichkov y a Canario, pero el triunfo llega por el esfuerzo de todos, porque hemos empezado a ganar por intensidad y por mentalidad del grupo", agregó.

El míster aprovechó para reivindicar que su equipo tuvo en Córdoba una semana antes "ocasiones hasta más claras" que ante el Mancha Real "y no las metimos, y esta vez sí entraron".

Con respecto al gol encajado dijo: "Nos relajamos y hubo un malentendido entre Óscar Santiago y Mario Gómez"