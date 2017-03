Julio Cobos: "Es un momento importante para que demos un golpe sobre la mesa"

El entrenador de la Balona, Julio Cobos, entiende que su equipo dispone hoy en Córdoba de "un momento importante para dar un golpe sobre la mesa" y asegura que sus hombres están concienciados de la trascendencia del resultado. "La semana pasada demostramos casta y poder de reacción cuando estábamos cero-dos frente al Linares y lo que tenemos que hacer es no esperar a vernos con el marcador adverso y ser nosotros los que marquemos primero", dice.

Cobos está convencido de que la Balompédica "tendrá sus opciones" de vencer en terreno califal. "Si hacemos un partido serio y estamos muy concentrados tendremos parte del trabajo hecho", dice.

El técnico asume que el de esta mañana es "un partido muy importante" ante "un rival directo" y como "cada semana queda menos" es necesario "tomar conciencia de lo que hay en juego".

Cobos, fiel a su filosofía, no se queja de las ausencias pero admite que arriesga con futbolistas como Rafa Navarro "porque no es momento de precauciones".

El entrenador balono entiende que el cambio en el banquillo del rival supone un obstáculo añadido. "La calidad que tienen sus jugadores es innegable, porque son escogidos para tratar de llegar al primer equipo. Es evidente que hay cosas que no hacen bien, por eso están abajo y con la llegada de un nuevo entrenador todo el mundo, tanto el que juega como el que no, trata de forzar".

"Se trata de un equipo al que le gusta tener el balón, llegar a la portería contraria, aunque es cierto que no está haciendo goles y aunque es verdad que le falta su máximo realizador, que está sancionado si no hablo de mis bajas, no voy a hacerlo de las del rival", subraya el míster.

"Puede que le falte algo de algo de experiencia y quizás por eso esté ahí abajo".