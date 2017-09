Julio Cobos: "El fútbol es presente, lo que hicimos la semana pasada ya no cuenta"

El entrenador de la Real Balompédica, Julio Cobos, admitió ayer que una de sus tareas durante la semana ha sido aislar a su vestuario del ambiente de euforia que vive en su entorno y que se ha cansado de recordarle a su plantilla que el fútbol "es presente inmediato, porque lo que hayas hecho la semana anterior ya no vale para nada".

"Hay que estar centrados en el siguiente partido, que es por lo que te van a valorar y lo que hiciste, que está muy bien, ya no cuenta y la prueba es que hace una semana el Betis Deportivo era líder y todo lo que se decía del equipo era bueno y ahora poco menos que les quieren matar", abundó.

El míster advierte de que son más significativos los dos últimos resultados (empate con el Extremadura y victoria copera sobre el Villanovense) que la clasificación de su rival de esta tarde: "Ante el Extremadura fue merecedor a algo más que el empate y el miércoles eliminó al Villanovense y son dos marcadores que le afianzan un poco".

"Hay que tener en cuenta que en esos dos partidos han repetido alineación y aunque es verdad que cuenta con pocos efectivos, por lesiones y porque algunos se han incorporado muy a última hora, ha logrado un once fiable, que le convierte en un rival difícil de la Segunda B, con las ideas muy claras", abunda el míster, que recuerda que algunos de los integrantes del equipo murciano destacaron en sus respectivas plantillas el pasado curso.

El entrenador se mostró tajantemente convencido de que la exclusión del central en las dos últimas convocatorias no va a dar lugar a un Caso Olmo: "No, no, no. Yo sólo puedo opinar del asunto deportivo, que es el que puedo administrar, si estás en un equipo y entrenas habitualmente cuentas con las mismas opciones que el resto, pero si de forma prolongada no puedes trabajar al mismo ritmo que tus compañeros, ya no es lo mismo, porque yo cometería una injusticia con el resto".