Julio Cobos cree en su tropa

Julio Cobos cree en su plantilla. Posiblemente el entrenador de la Balona sea el que más confianza demuestra en estos momentos en el grupo con el que trabaja a diario, que al término de la primera vuelta tiene plantado al conjunto albinegro en la plaza que al final del curso condena a jugar la promoción de permanencia. El técnico, lejos de presionar a la directiva que encabeza Alfredo Gallardo para que realice cambios en el mercado de invierno, ha enviado un mensaje inequívoco al club: o bien llegan jugadores que puedan manifiestamente mejorar el nivel de los que ya habitan en la caseta o se ve capacitado para eludir el descenso a Tercera con estos últimos.

Lo dijo antes de la derrota ante el Marbella de la última jornada de 2016 (0-2) y ni siquiera el inquietante marcador a manos de los costasoleños le ha hecho cambiar de opinión. Julio Cobos es un hombre de club y aunque acaba de llegar sabe que la Balompédica no está para grandes dispendios. La renovación casi en su totalidad del cuerpo técnico y el déficit que arroja en el capítulo de ingresos por taquilla durante la primera vuelta sitúan a la entidad con un escaso margen de maniobra.

El presidente ya ha manifestado abiertamente que no tendría inconveniente en realizar dos o tres cambios en el plantel porque alguno de los futbolistas, le ha "decepcionado". Pero sus deseos chocan con dos adversidades importantes.

Por un lado, el club tiene cubiertas las 16 fichas senior, lo que implica que estaría obligado a descartar a algún futbolista y eso supone un nuevo desembolso extra, ya que el afectado suele exigir algún tipo de compensación económica.

Por otra parte está la siempre complicada tarea de acertar con los fichajes en el mercado de invierno. Una larga lista de futbolistas que se incorporaron en enero en los últimos años vienen a demostrar la dificultad de que cuaje una contratación ya que normalmente o el recién llegado viene de jugar poco y necesita coger el ritmo y adaptarse o procede de una categoría inferior y eso siempre supone una dosis de riesgo.

Consciente de todas estas premisas Cobos desoye el llamamiento continuo de aficionados y medios (e incluso del propio club) y pide paciencia. El míster es partidario de ir a tiro hecho. O el futbolista que viene cubre las necesidades y mejora lo que hay o él entiende que está capacitado para recuperar para la causa a aquellos que parecen menos implicados y que, entre todos, pueden evitar el descenso.

Por lo pronto el entrenador se encontrará mañana, día establecido para el regreso de vacaciones, exactamente con el mismo plantel que dejó antes de iniciar el periodo de descanso. El mercado se abre el próximo día dos. La directiva sondea el mercado. No es ningún secreto que busca, principalmente, defensas que doten al conjunto albinegro de un carácter del que carece. Pero si no se ponen a tiro, la Balompédica no va a tirar la casa por la ventana. Y el primero que avala esa decisión es su entrenador.