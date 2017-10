Julio Cobos: "La consigna es seguir haciendo las cosas como hasta ahora"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Julio Cobos, está convencido de que a pesar de que su equipo no ha logrado ganar en las dos últimas jornadas la consigna es "seguir haciendo las cosas como hasta ahora" porque los resultados positivos llegarán.

"Si jugamos como lo hemos venido haciendo desde que comenzó la temporada es muy posible que tengamos más posibilidades de ganar que de perder", recalca el entrenador.

"Aunque sólo hayamos sumado un punto en las dos últimas jornadas no estamos haciendo mal las cosas", sostiene con vehemencia. "El resultado ante el Écija no fue bueno, pero hicimos méritos como poco para no perder y en Huelva ante un muy buen equipo creo que hicimos un partido bastante bueno y fuimos capaces de empatar con uno menos".

Con respecto al rival de esta tarde, comentó: "El Ejido se quedó con jugadores que la temporada pasada lo habían hecho muy bien, como por ejemplo Cubo o Alfonso y después firmó a futbolistas contrastados en la categoría como Lolo, que estaba en el Marbella y equilibra bien el centro del campo, Carralero, que hizo once goles con el San Fernando y que ya lleva tres... ha confeccionado un equipo mejor que el año pasado, aunque es probable que aún no haya alcanzado el grado óptimo de compenetración, pero en el último partido le hizo cinco goles al Lorca y hacer cinco goles nunca es fácil".

Cobos subraya la mejoría que ha experimentado el terreno de juego del Municipal ("estamos contentos") y resta importancia al trasiego que se está viendo obligado a afrontar su plantilla para poder entrenarse. "Casi todos los equipos de la categoría pasan por problemas de este tipo en algún problema".