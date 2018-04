Julio Cobos: "Está claro que lo que estamos haciendo no es suficiente"

Julio Cobos, entrenador de Balona, consideró "justo" el empate que su equipo cosechó ayer ante el San Fernando en un partido "con dos partes bien diferenciadas". "En la primera mitad nos costó un poquito entrar, pero nos fuimos haciendo con el partido. Tocamos bien, ganamos línea de fondo y tuvimos dos o tres opciones en centros de habernos puesto por delante", narró el técnico. "En la segunda parte empezamos bien, pero a medida que pasaron los minutos, lo fuimos pasando mal y ellos tuvieron dos ocasiones muy claras de hacernos gol", continuó.

Cobos lamentó que su equipo ha perdido esa pizca de acierto y fortuna que al prinicipio de temporada le llevaba a materializar las ocasiones. "La sensación es que no fuimos capaces de ponernos por delante, después nos entró como una psicosis y al final parecía que nos podían marcar. Veía más cerca el gol de ellos que el nuestro", resumió el preparador albinegro, que entiende que su equipo debe "apretar más" desde ahora. "Está claro que con lo que estamos haciendo no es suficiente. Hay que sufrir y tratar de sumar los puntos que nos faltan para salvarnos. No hay que engañarse, esto es lo que hay. Si quieres ser muy optimista puedes pensar que estamos a cuatro puntos de la Copa del Rey, pero nuestro objetivo es intentar salvarnos lo antes posible", manifestó.

El técnico estaba decepcionado: "Teníamos la esperanza de sumar los tres puntos y no hemos sido capaces. Veo a los jugadores sufriendo en el campo y lo paso mal", relató. "Estamos en una dinámica mala. Ante el Ejido y el Melilla dejamos escapar las posibilidades de habernos enganchado arriba y eso nos hizo mucho daño. Ahora se nos une todo, ansiedad y bloqueo, pero hay que trabajar más", concluyó.