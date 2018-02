Julio Cobos: "Tras el 2-1 se nos aparecieron los fantasmas"

El entrenador de la Balompédica, Julio Cobos, compareció en rueda de prensa visiblemente contrariado y admitió que su equipo, "que tenía el partido controlado", no supo jugar los últimos minutos porque le aparecieron "los fantasmas".

"La valoración no puede ser positiva, porque una vez más, cuando teníamos el partido ganado nos dejamos empatar", significó el preparador albinegro. "Se dieron dos circunstancias, una primera que no matamos el partido a pesar de tener ocasiones muy claras para hacer el tercero y una segunda que en una falta no defendimos bien, nos hicieron el gol, se pusieron 2-1 y a partir de ahí solo metiendo balones arriba nos han vuelto a empatar. Creo que nos aparecieron los fantasmas en esos últimos minutos".

Cobos admitió que los rivales le están "haciendo mucho daño" a su equipo con los pelotazos al área. "Lo habíamos defendido bien, pero al final...", dijo con resignación.

El míster admite que en el segundo tanto visitante, la lesión de José Ramón le jugó una mala pasada. "Sí, es cierto... yo le dije a José Ramón que se quedase arriba y a Maurí que cogiese el sitio, pero todo fue muy rápido... con el 2-1 ya digo que nos aparecieron los fantasmas y una vez más no supimos jugar esos minutos".

"Estábamos defendiendo muy bien, estábamos saliendo a la contra, tuvimos dos o tres ocasiones muy claras, pero muy claras, para haber hecho el tercero, pero cuando perdonas te pueden pasar estas cosas", añadió. "A nosotros ya nos ha pasado en otras ocasiones y cuando se repite igual... no sé, la verdad es que no lo sé".