Julio Cobos: "Preveo un partido con pocos goles, hay que saber tener paciencia"

Julio Cobos, entrenador de la Real Balompédica, llama a su plantilla y a sus aficionados a afrontar el duelo que su equipo afronta esta mañana frente a la UD Melilla "con mucha paciencia".

"Siempre hay que tenerla, pero con este rival mucho más, porque tan solo han encajado dieciséis goles, que son poquísimos y aunque a mí me encantaría que cayese un tanto por nuestra parte muy rápido, hay que estar preparados y si no es así actuar con la cabeza, porque preveo un partido de pocos goles", detalla.

"Estoy totalmente seguro de que el Melilla nos exigirá mucho, estamos hablando de un equipo que hizo un desembolso importante para estar arriba y a pesar de sus últimos resultados hay que esperar su mejor versión", recalca.

"El Melilla siempre es un equipo complicado y en este partido se dan una serie de circunstancias que lo hacen especialmente atractivo", continúa el prepara. "Nos enfrentamos a un equipo que está confeccionado para estar en la parte alta, pero la realidad es que los dos equipos estamos relativamente cerca de arriba y todo eso es bonito para la afición".

Cobos subraya que en su opinión, es equivocado calificar el partido de final. "No lo es, en absoluto. Quedan doce jornadas y no va a ser definitivo sea cual sea el resultado. El que gane no puede asegurar que vaya a pelear por las cuatro primeras posiciones porque queda un mundo y si alguno pierde tampoco estará descartado", reflexiona.

El técnico albinegro no concede especial importancia a la semana difícil que ha vivido el rival tras su derrota a manos del colista. "El Melilla es un equipo intenso y seguro que van a recuperar las señas de identidad que tienen desde el principio de la competición, por mucho que en ese partido no haya sido así".