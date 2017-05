"Jugar este partido es un privilegio"

El técnico, David Gutiérrez Cantero, Guti, busca su sueño de dejar a su club en Segunda división B pero en su cabeza sólo está el encuentro de esta tarde. "Nosotros pensamos sólo en este partido, si pensamos de aquí a mes y medio se nos puede ir la cabeza", declaró. "La gente estaba deseando entrenar, una de las cosas que más motiva al vestuario es alargar la temporada lo máximo posible. Hemos acabado en una buena dinámica de sensaciones, resultados, juego y la gente no quiere irse. El alargar la temporada lo más posible es un privilegio, intentando lograr un ascenso a Segunda B la gente está que se sube por las paredes", dijo.

Guti tiene en alta estima a un rival que ha acabado segundo en el grupo de Castilla y León de tercera. "Es buen equipo. Mantiene la base de Segunda B, tiene individualidades con gente experta y veterana, es un equipo digno de jugar un play-off. El jugar segundo y la vuelta en casa le da tranquilidad, tengo claro que hemos competido ante equipos de mucho nivel, podemos competir con cualquiera, no tenemos miedo a nadie, y con la humildad que nos ha caracterizado, respetamos al contrario y creo que lo van a pasar mal con nosotros porque les vamos a plantar cara aquí y allí".

"Es una eliminatoria a doble partido y no se va a ganar aquí con resultado positivo o negativo, nada será definitivo, y podría ser perjudicial salir allí diciendo que está hecho y al contrario", apunta el entrenador algecireño.

"La claves que cuando un equipo cree que algo está ganado o perdido estás fuera de la eliminatoria. El Sanluqueño en el último partido le marcaron en el descuento y perdió un ascenso. Dura 180 minutos y el partido de vuelta será importante. Tenemos una ventaja respecto a muchos equipos y es que como visitante hemos sido de los más regulares. Jugamos en Écija, Betis B, Lepe, Ceuta... hemos rendido y dado un nivel alto y es una ventaja para nosotros. Si ellos tienen un punto de ventaja es por quedar encima de la clasificación".

David Guti, como sus jugadores, resaltó la importancia de la afición: "Para nosotros sería importantísimo que la gente venga y nos respalde. Desde que empezó la temporada se nos ha apretado para que el equipo estuviera en fase de ascenso. Ahora nos toca a todos aportar". "Como aficionado muchas veces me he encontrado en campos donde no había tanta gente y en el Nuevo Mirador había un ambiente donde el equipo estuvo llevado en volandas. Incluso cuando no se ha estado bien la gente ha levantado la cabeza. Pedimos a la gente que tiene ganas de fútbol que venga y nos ayuda. Las eliminatorias a doble vuelta son más emocionantes y tenemos que tener la tranquilidad de que podemos defendernos con todas nuestras armas allí", exclamó.