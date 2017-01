Juan Sabas "Perdonamos al rival y por eso nos fuimos con cara de fastidio"

El entrenador del Extremadura UD, el exbalono Juan Sabas, aseguró que su equipo regresó de vacío a Almendralejo porque "perdonó la vida al rival" en referencia a las ocasiones malogradas tras el descanso. "Nos condenó no hacer goles, por eso nos vamos con cara de fastidio para casa", subrayó.

"En la primera parte mostramos una seriedad defensiva importante, pero nos quemaba el balón y eso hacía que sufriésemos mucho, era como un combate de boxeo en el que los dos equipos se estudiaban, sin que hubiese profundidad por parte de ninguno de los dos", analizó el técnico visitante.

"Sin embargo en la segunda parte tuvimos dos o tres ocasiones y en fútbol cuando perdonas la vida al rival... después tuvimos un desajuste defensivo, cometimos un error y encajamos un gol", lamentó.

"En el descanso pedí a mis chicos que arriesgasen más en ataque, que buscásemos más juego combinativo y lo hicimos en algunas fases, lo que nos permitió disfrutar de ocasiones, tuvimos contra las cuerdas a la Balompédica, pero desgraciadamente no tuvimos acierto de cara a la portería rival", insistió.

El técnico justificó la sustitución de Pierre, que estaba siendo el mejor de los suyos. "Estaba ya cansado, me lo dijo un par de veces y buscamos oxígeno, aunque no siempre funcionan los cambios, pero tampoco podemos jugar con los mismos once desde el primer al último minuto".

Sabas hizo una breve referencia a su fugaz paso por la Balona en 2011.