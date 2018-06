Juan Mari Sánchez anuncia su "agridulce" salida de la entidad

Juan Mari Sánchez deja de pertenecer al cuadro técnico de la Real Balompédica. Fue el propio preparador el que lo hizo público ayer a través de su cuenta de Twitter, después de una reunión que mantuvo con el director general del club, Mario Galán, en la que éste le anunció que el entrenador que será anunciado hoy llega acompañado de su propio segundo.

"Toca despedida", dice Juan Mari en su anuncio. "Me voy con un sentimiento agridulce. Triste por no haber podido seguir en el equipo de mi pueblo, pero feliz y agradecido por haber podido llegar al primer equipo tanto de primer como de segundo entrenador, una ilusión que no pude cumplir como futbolista", añade.

"Gracias a Alfredo Gallardo por darme la oportunidad, a la afición que gracias a ella estamos en Segunda B. Que sigan enganchados al equipo", insiste el ya expreparador balono, que menciona a los auxiliares del vestuario (Pipi, Pepe García, Rafael Calmante) y al delegado Joaquín Jiménez a quienes cataloga como "el alma del club".

Juan Mari hace referencia también tanto a Julio Cobos como a Rafa Escobar (no así a Manolo Ruiz y Pedro Sánchez, con quienes también trabajó) y acaba: "a la antigua directiva gracias por su apoyo y a la nueva, mucha suerte porque su suerte será la mía. Aúpa Balona. Vamos Recia"