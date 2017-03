Juan Arsenal: "En los primeros veinte minutos no estuvimos"

El entrenador del Atlético Mancha, Juan Arsenal, explicó que la derrota de su equipo en el Municipal se produjo porque le costó "entrar en el partido". "No tuvimos ni el nivel físico ni la intensidad que requieren los primeros minutos", sentenció,

"Nos costó mucho adaptarnos al partido, sobre todo al viento. Los primeros veinte minutos no estuvimos y a partir de ahí, con el dos-cero a favor, facilitamos el juego de la Balona", reflexionó el míster. "En la segunda parte hicimos una reconstrucción, tratamos de meternos en el partido, pero el tercer gol finiquitó el encuentro. Luego seguimos, metimos un gol, pero ya era tarde".

Preguntado por su expulsión, replicó: "No sé por qué me ha expulsado. No me he dirigido a él, no he dicho nada".