Joselito se va y la Unión le demandará

Casi en busca y captura. El delantero José Antonio Cornejo Rodríguez, más conocido como Joselito, abandonó el pasado martes, sin previo aviso, la diciplina de la Unión Deportiva Los Barrios, según la versión del club, que ayer anunció que demandará al ariete chiclanero por "incumpliento de contrato".

Según indicó la entidad gualdiverde, los dirigentes barreños han "intentado" ponerse en contacto con el jugador "que no responde a las llamadas".

La directiva lamenta que el futbolista no haya avisado ni quiere responder al teléfono

El joven delantero ya faltó al entrenamiento el pasado martes, previo a enfrentarse a la Balona "de forma repentina", indicaron desde el club gualdiverde, que apostilló que "no ha dado ninguna explicación al presidente Álvaro Moya".

Joselito fue precisamente el primer refuerzo anunciado por el cuadro de la Villa siendo "uno de los fichajes más sonados", toda vez que la pasada temporada, militando en el Conil de División de Honor a las órdenes de Juanma Carrillo -actual técnico barreño-, anotó 29 tantos.

El jugador, que desde el 17 de julio se entrenaba con normalidad junto al resto de sus compañeros no ha dado "ni siquiera una explicación a ningún miembro del club, ni a compañeros, ni al entrenador, ni a la junta directiva", afirmó el club, que está "atónito ante esta situación" creada a escasas semanas del inicio del campeonato liguero.

La entidad barreña informó que firmó "hace más de un mes una relación laboral con el jugador, plasmado en un contrato que de forma unilateal Joselito ha dejado de cumplir, por lo que la institución que preside Álvaro Moya se ha puesto en contacto con el abogado del club gualdiverde para tramitar cuantas acciones legales se puedan llevar a cabo".

Curiosamente, insitieron, que tanto "el club de la Villa" como los técnicos "han intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el ariete, que no responde a las llamadas de móvil ni a los mensajes de nadie y la única opción que queda en el club es el de acudir a los tribunales de justicia".

Pero este periódico sí pudo hablar con el chiclanero ayer, que explicó en un principio que no tenía "nada que decir" pero destacó que "el entrenador sí sabe los motivos por los que me he ido", entre otros porque "tengo una niña pequeña y el ir todos los días a Los Barrios me supone no poder verla". Además, reconoció que "quizás las formas no han sido las correctas" a la hora de salir del equipo pero espera "que podamos arreglar la situación sin tener que llegar a nada más. Hablaré con ellos y confío en que no haya problemas".

La idea del atacante es la de volver a enrolarse en el Conil para disputar la nueva temporada en la División de Honor donde será rival del CD San Roque.