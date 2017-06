Joselito promete trabajo a la Unión

El delantero chiclanero José Conejero Joselito, el primer fichaje de la UD Los Barrios para la próxima andadura, se compromete a aportar "trabajo" al equipo gualdiverde, pero sin ponerse objetivo en cuanto al número de tantos. "Con trabajo, los goles llegan", garantiza el futbolista, que admite que una de los factores que más ha pesado a la hora de aceptar la oferta de la directiva de Álvaro Moya es que desembarca en el San Rafael de la mano de Juanma Carrillo, que ya fue su entrenador el curso pasado en Conil.

José Cornejo era uno de esos chicos que parecían llamados a romper moldes. Fue internacional con las selecciones nacionales sub-16 y sub-18, pero en el momento cumbre sufrió una grave lesión de rodilla que le apartó de los terrenos de juego. "Después de aquello, cuando ya estaba incluso recuperado de mi lesión fui padre y la verdad, se me quitaron las ganas de jugar al fútbol", confiesa.

"Unos meses después me llamó el Conil, al que le estoy muy agradecido, y he estado allí dos temporadas. Admito que en la primera me costó un poco coger el ritmo, pero en la segunda las cosas me han salido muy bien", señala el atacante, al que sus 29 goles le permitieron ser el máximo realizador de la categoría.

"A la hora de decidirme han pesado varias cosas, pero una muy importante es que el míster [en referencia a Juanma Carrillo] haya firmado allí", comenta. "Pero también es que estamos hablando de un club asentado en Tercera, con su peso en la comarca..."

Joselito asume que no será el único jugador de la Bahía de Cádiz que vestirá la guayabera gualdiverde la próxima campaña y espera "que los nombres se hagan oficiales pronto".

El futbolista chiclanero se define como "un delantero centro muy trabajador, que tira desmarques, que le gusta caer a banda y que aguanta la pelota de espalda a pesar de que no es muy alto".

"Yo sobre todo garantizo trabajo, sacrificio e implicación y con eso llegarán los goles para ayudar a salvar la categoría... y luego lo que tenga que llegar", acaba.