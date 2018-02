José Ramón, con un esguince de tobillo, baja para Murcia

El atacante de la Real Balompédica José Ramón Fernández sufre un esguince de tobillo como consecuencia de la durísima entrada de la que fue objeto el pasado domingo por parte del jugador del Melilla Braim y no será de la partida para el encuentro que los albinegros disputan el próximo domingo en Murcia ante el UCAM. La de José Ramón es la segunda ausencia confirmada, ya que se suma en el dique seco al defensa Joe, con una rotura fibrilar.

El alcance exacto de la lesión de José Ramón no se conocerá hasta que desaparezcan inflamación y derrame y puedan serle realizadas las pruebas pertinentes, pero todo indica que se trata de un esguince fuerte. El futbolista no pudo entrenarse ayer, no podrá hacerlo mañana tras su día de descanso y no existe margen de tiempo para que se recupere de cara al duelo en Murcia y es muy poco probable que pueda estar una semana después en el Municipal ante el Villanovense.

Cobos dispone, por lo tanto, de 20 futbolistas para el próximo desplazamiento.