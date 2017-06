José Ramón se deja querer

Ni sí ni no ni todo lo contrario. El atacante José Ramón Fernández admite que, como desveló ayer este periódico, ha mantenido contactos con la Real Balompédica que podrían derivar en su regreso al equipo de La Línea, pero asegura que no tiene noticias de en qué punto se encuentra la negociación, que está en manos de su representante. El futbolista de Ciudad Real no le hace ascos a su regreso a la centenaria entidad linense, en la que entiende que hizo la mejor temporada de su carrera.

"La verdad es que no puedo decir gran cosa de este asunto, más que nada porque el que lo lleva es mi agente", comenta el jugador, que asegura que aprovecha las vacaciones "para desconectar de todo".

"Lo que sí es cierto es que hablé con Mario Galán [director deportivo de los albinegros], sobre todo porque mantenemos una buena relación y nos tenemos aprecio y no es mentira que en esa conversación pues me preguntó cuál era mi situación y si tenía pensado algo, pero de ahí a que vayamos a llegar a un acuerdo...", recalca el jugador, que comenzó la andadura que acaba de finalizar en el Mérida, con el que hizo un gol en el Municipal, y la acabó en el Barakaldo, pero que se desvinculó del conjunto vizcaíno nada más terminar la competición.

Preguntado por cómo asumiría una oferta en firme de la Balompédica, si es que ésta no existe ya responde: "Yo en La Línea estuve muy bien, porque me trataron extraordinario, siempre dije que había estado allí muy contento y desde luego no pondría pegas, pero también entiendo que es un poco pronto, porque incluso hay equipos que todavía están en competición".

"Es verdad que a la Balona siempre le gusta tener la plantilla cerrada más o menos pronto, pero todavía hay tiempo para todo, no me quiero precipitar", recalca el futbolista de banda.

José Ramón admite que la decisión de abandonar el pasado verano el equipo de La Línea no desembocó, precisamente, en una temporada fácil: "Ha habido muchos altibajos, a lo largo del año pasan muchas cosas, pero lo que quiero en estas vacaciones precisamente es borrar el pasado y empezar a pensar en el futuro".

"Lo que sí es cierto que mis últimos momentos realmente buenos fueron en la Balona, donde seguramente viví uno de los mejores, sino el mejor año de mi carrera", reconoce, en lo que se antoja un mensaje en torno a su posible regreso.

"Cuando me fui de allí no dejé cerrada ninguna puerta, porque trato de ser agradecido con la gente que me trata bien, siempre le estaré agradecido a la Balona y nunca diré que no puedo regresar allí", acaba.

José Ramón, que aterrizó en La Línea procedente del Cacereño y jugó en la Balompédica en las campañas 2014-15 y 2015-16. En la primera se alineó en 36 partidos entre Liga y Copa y en la segunda, en 34.

El 23 de noviembre de 2014 hizo el gol más importante de esa etapa en el equipo de La Línea, y posiblemente uno de los más significativos de su carrera, ya que anotó el penalti con el que el equipo de Rafa Escobar derrotaba al Cádiz por primera vez en Liga en el estadio Municipal.

Los linenses cuentan con dos jugadores para alinearse en los costados de la medular, como son Juampe y Gato, pero el club quiere que exista competencia tanto en esa como en otras demarcaciones y pretende que sean dos los jugadores por puesto y que pueda existir competencia entre ellos.