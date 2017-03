José Mari sabe por donde pisa

Si hay un algecirista que sabe lo que se avecina el domingo en el Municipal de Lebrija ése es José Mari. El defensa lebrijano llegado como refuerzo en el mercado de invierno vuelve a casa para afrontar como albirrojo "un partido especial y fundamental" en un campo "siempre complicado para los visitantes".

José María Cruz Marín (18/09/1989) es el 'caballo de Troya' del Algeciras para el viaje del domingo (12:30). El zaguero no sólo jugó con la Balompédica Lebrijana durante cuatro temporadas, "es que allí he vivido mis mejores años hasta el momento, con dos ascensos seguidos desde regional hasta Tercera división", subraya el futbolista criado en la cantera del Atlético Antoniano, el otro estandarte del fútbol lebrijano. "Se puede decir que soy uno de los privilegiados que ha podido jugar en los dos equipos del pueblo", dice con orgullo.

José Mari da ciertas claves que pueden marcar el duelo del domingo. "Sabemos de sobra que es un campo complicado, todos los equipos de la categoría van prevenidos", explica. "A la Lebrijana hay que jugarle de tú a tú, de frente y superándoles en intensidad porque es un rival que sabe competir muy bien y tiene las cosas muy claras", señala.

Los algeciristas dieron en el clavo con el fichaje de José Mari el pasado mes de enero ya que David Guti saca partido del defensor ya sea como central o como lateral. Aporta desde el primer día que aterrizó en el Nuevo Mirador. El zurdo recaló desde el Antoniano, justo después de que los albirrojos cayesen derrotados en el Municipal de Lebrija ante los de Antonio Gil (1-0).

Pero el domingo estará enfrente la Lebrijana, un bloque más correoso si cabe. "Ellos están en buena dinámica a pesar del último tropiezo. Es un equipo que tiene la salvación ya garantizada y conociendo como conozco a su entrenador van a dar el máximo para tratar de ganar a un club histórico como el Algeciras", asegura el algecirista.

José Mari, además, recuerda que hace dos temporadas los albirrojos tuvieron sus roces con la Lebrijana. "Yo estaba en ese equipo cuando el Algeciras nos ganó en el tiempo de descuento en el Mirador, un partido que tuvo sus más y sus menos, no creo que haya ánimos de revancha aunque sí puede ser una motivación más para ellos", dice.

El zaguero, que se desplaza desde su tierra a cada entrenamiento, sobrelleva la semana "bien". "De momento no me han dado mucha caña por las redes sociales y el whatsapp", bromea. José Mari está convencido de que el Algeciras va a levantarse e Lebrija. "Lo bueno del fútbol es que te otra oportunidad rápido. Con el Écija no dimos la cara pero si sacamos estos dos próximos partidos podemos dejar el objetivo muy encarrilado".