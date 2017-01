José Mari apuntala al Algeciras

José María Cruz Marín, natural de Lebrija y de 27 años, ya forma parte de la familia algecirista. El defensa se desvinculó ayer del Club Atlético Antoniano, el equipo de su tierra, y se incorporó por la tarde a las filas del Algeciras "con muchas ganas" y el objetivo claro de pelear por el ascenso a Segunda B. José Mari, como le suelen llamar, es la apuesta de los albirrojos para apuntalar la línea defensiva. El sevillano, que el pasado domingo ayudó al Antoniano a derrotar a los de Guti, llega avalado por su experiencia como marcador central y como lateral izquierdo. Más polivalencia para no perder comba con los dos primeros.

El fichaje de José Mari llegó a buen puerto ayer, en gran medida gracias a la actitud del jugador, que desde el primer instante mostró con firmeza su decisión, y también gracias a la colaboración del Atlético Antoniano, que abrió la puerta a uno de sus puntales.

Lo primero es asegurar el playoff y después pensar en la primera plaza si es necesario"

El club de Lebrija deseó suerte a su paisano, que además de abandonar el equipo, deja su puesto como organizador de cantera de la casa.

José Mari se puso a las órdenes de David Guti ayer mismo en el estadio Nuevo Mirador. "Con ganas de empezar ya", aseguró nada más formalizar su salida.

El zaguero reconoce que fue "un poco difícil" tomar la decisión "por el compromiso que tengo con el Antoniano", pero admite que este cambio le brinda la posibilidad de "crecer como jugador y como persona. Es uno de los motivos por los que voy, creo que puedo crecer y creo que es una experiencia que necesito vivir porque se me presenta la oportunidad que puede ser bonita".

José Mari asume que no tiene un sitio garantizado ni mucho menos en La Menacha. "Semana a semana lucho por un puesto, siempre lo he hecho. En el Antoniano no lo tenía asegurado tampoco, yo lo quiero dar todo en los entrenos para que el entrenador cuente conmigo todo lo posible y ojalá que siga con la dinámica que venía teniendo", explicó.

El lebrijano conoce "a los dos porteros" ya que con Romero "coincidí en el Betis C" y con Álex Herrera "tengo una amistad porque tenemos familia en común en Trebujena", matizó.

El zaguero tiene claro su reto: "cortar la mala racha cuanto antes y coger la senda de la victoria porque hace falta asegurar el playoff y pensar en el primer puesto si es necesario. En Tercera división no sólo son detalles de calidad, hace falta un poco más, casta y coraje", sostiene.