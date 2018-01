José Juan Romero: "Con 3-0 yo quería que el partido se acabase"

El entrenador del Betis Deportivo, José Juan Romero, admitió que ni siquiera tras el tercer gol de su equipo vio el partido ganado. "Con el 3-0 yo mismo quería que el partido acabara", dijo en rueda de prensa. "La situación en la que nos encontramos y la inexperiencia hicieron que no disfrutásemos de un tres a cero", comentó. "En otras circunstancias seguro que el resultado hubiera sido mucho más abultado, pero sabíamos que si nos metían un gol podíamos sufrir y recibimos el primer gol en una jugada que no debió de producirse". "Honestamente no era un partido para el tres cero ni siquiera para que un equipo fuera por delante del otro, pero fuimos más eficaces y ellos no metieron todas las ocasiones que tuvieron".