José Antonio Asián: "Estamos dando poca importancia a lo que hacemos"

José Antonio Asián, el técnico del Algeciras, valoró la victoria de los albirrojos en "un partido muy complicado, sólo hay que mirar los números que tiene el Gerena fuera de casa", subrayó. "Creo que estamos dando poca importancia a lo que hacemos los domingos", aseguró. Sobre el juego, Asián admite que "no estuvimos... No sé si por la necesidad de ganar, por el campo, por lo del Cádiz B. Estamos un poco tensionados y no jugamos fluidos, aunque estuvimos bien posicionalmente", afirmó. "Era un partido en el que teníamos que jugar de otra manera y es difícil cambiar el chip, pero el gol pronto nos sirvió para estar más juntitos, más seguros", opinó. "Aquí no hay otra que ganar, el fútbol es mentira todo, el fútbol es ganar y mañana ganar otra vez", recalcó.