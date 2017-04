Jon Rahm viene a Valderrama

El golfista vasco Jon Rahm, la sensación del golf mundial, sólo eclipsado por los recientes éxitos de Sergio García, desveló ayer durante una videoconferencia con medios españoles en el recinto ferial de Madrid (IFEMA) con motivo de la feria Unigolf que su primer torneo profesional en suelo español será el Andalucía Valderrama Masters, que se disputará el próximo mes de octubre en el mítico escenario de Sotogrande (San Roque).

El torneo que Valderrama albergará el próximo mes de octubre ya tiene un nuevo atractivo, la posibilidad de ver en acción al vasco Jon Rahm, el jugador que más expectación ha levantado en los últimos meses, la savia nueva del golf nacional, que se incorporó al profesionalismo después de proclamarse número uno en el World Amateur Golf Ranking.

Rahm, que viene de disputar el Masters de Augusta en el que Sergio García logró su primer grande, confirmó su presencia en la cita sanroqueña y recordó que ya jugó una vez en el elogiado escenario de la Ryder Cup de 1997. "De eso hace ya seis años", puntualizó.

"Mi juego ha cambiado bastante desde entones", agregó. "Es un campo en el que no puedo pegar al drive a mi gusto porque es bastante estrecho y hay que meter la bola en la calle. Un recorrido estratégico en el que los golpes hacia green van a tener mucha importancia. Hay que ser muy preciso".

"Habrá que ser paciente y esperemos que no haga mucho viento, porque en Valderrama con viento es imposible", comentó.

"Ya se vio la última vez a Andrew Johnstone ganar con uno sobre par. No es un campo fácil en las condiciones más fáciles, y si sale viento será complicado", insistió.

El jugador vizcaíno, expresó su deseo de "jugar muy bien para todos los que vayan al torneo".

"Me hace mucha ilusión porque nunca he jugado un torneo profesional en España", recalcó. "Es un campo que me gusta mucho porque es muy divertido y todo un reto, y a mí me encantan los retos. Esperemos que tenga cuatro buenos días esa semana".