Joaquín quiere ser un albirrojo más

La pretemporada sirve para muchas cosas, especialmente para que los equipos y los jugadores preparen la nueva campaña. Pero también es el momento para que algunos futbolistas -especialmente los jóvenes- busquen un futuro en este mundo del fútbol pasando una prueba con algún club.

Es el caso del argentino Joaquín Serrago (21 años, Buenos Aires, 7 de noviembre de 1995), que quiere hacerse un hueco en la plantilla del Algeciras Club de Fútbol para este nuevo curso.

Es una ciudad linda, unos compañeros muy amables y unas instalaciones bárbaras"

El bonaerense, que cuenta con pasaporte portugués, reconoció que "me gustaría mucho quedarme. Llevo una semana y media acá y estoy muy cómodo" e indicó que "me atrae todo, es una ciudad linda, hay unos compañeros muy amables y simpáticos, buenas personas y además hay unas instalaciones bárbaras", y destacó "el proyecto del club, que se nota que es un grande de Tercera, y que quiere luchar por el playoff de ascenso".

El jueves debutó con la elástica albirroja en Vélez-Málaga donde, a su juicio, "hice un buen partido -puso el saque de esquina que dio origen al gol de Pablo de Castro-, salí contento por mi parte aunque no por el grupo porque no pudimos ganar el trofeo".

Comenzó su andadura en el Club Atlético Excursionistas con el que llamó la atención de un grande, River Plate, en cuya cantera estuvo "seis temporadas y luego año y medio en el filial (fue premiado como MVP de la Copa Wifang, en China, en 2014)".

Tras abandonar el Monumental "estuve seis meses en el Atlético Platense -histórico club argentino que ahora milita en la Primera B-. La temporada pasada me marché a Italia, a jugar en el Avezzano Calcio, de la Serie D".

Una de sus virtudes puede ser la polivalencia en los puestos de ataque. "Me gusta jugar arriba, soy delantero pero me desenvuelvo mejor en la banda izquierda. Soy rápido, habilidoso también y golpeo con potencia al arco -la portería-", apuntando que "con un sistema 1-4-3-3 me encuentro más cómodo".

No tuvo minutos ante el Betis Deportivo por decisión técnica (tampoco el meta Barroso, que está en su misma situación) pero confía en poder jugar mañana en Tánger e incluso el viernes en Coria aunque reconoció que le gustaría "tener pronto una respuesta". "Yo voy a seguir yendo a entrenar hasta que me digan algo", apuntó, pues "llevan una semana y media viéndome entrenar. Me gustaría quedarme pero es una decisión que debe tomar el club".