Jennifer Gutiérrez, la nueva guerrera

Jennifer Gutiérrez es la demostración de que el trabajo de cantera del Balonmano Ciudad de Algeciras es inusitadamente fértil. La algecireña es una de las diez máximas goleadoras de la Liga Loterías (la Asobal femenina) y la más certera de su equipo, el Clínicas Rincón malagueño, que pelea por estar por primera vez en Europa la próxima temporada. Además tiene en su currículum varias comparecencias con las selecciones nacionales de categorías inferiores y el pasado día once el seleccionador nacional absoluto, Carlos Viver, la convirtió en Guerrera.

Viver incluyó por primera vez a Jennifer Gutiérrez en la lista del combinado y lo hizo nada menos que para la disputa de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2017 que enfrentará al equipo español con Ucrania, el día nueve de junio en el Sport Manezh of Sumy State University de Sumy y en el Polideportivo Fernando Arguelles de Antequera (Málaga) el 14 del mismo mes.

"La verdad es que me ha sorprendido mucho esta llamada", admite la jugadora, que compatibiliza la pista con el balonmano-playa, una modalidad en la que ya sabe lo que es ganar un título del mundo.

"No sólo se trata de que voy a ser internacional absoluta, es que voy a hacerlo con jugadoras a las que yo admiraba desde pequeña", confiesa Jennifer Gutiérrez, que acaba de cumplir 22 años y que ya hace cuatro que abandonó su casa para entolarse en la entidad malagueña.

"Desde que lo sé trato que me afecte lo menos posible y estar centrada sólo en la competición, pero es verdad que cuando estoy a solas y lo pienso me pongo bastante nerviosa", confiesa la balonmanista. "Todo el mundo me felicita, pero también tengo que aguantar las bromas de que si soy una nueva guerrera...".

Jennifer Gutiérrez asume que acude a esta llamada para "aprender muchísimo y aprovechar todas las oportunidades" de que disponga.

"Voy decidida a dar lo mejor de mí para que no sea sólo haber llegado, sino para tener la oportunidad de repetir", recalca. "Iré con los ojos muy abiertos, dispuesta a aprender todo lo que pueda de mis compañeras, porque no se me ocurren mejores maestras en el balonmano. Y, en la medida de mis posibilidades, ayudar para que podamos conseguir el objetivo, que es la clasificación".

La incorporación a la selección pone, si es que era necesario, a la algecireña en el escaparate y no sería de extrañar que en el inminente verano fuese pieza codiciada por equipos de más presupuesto que el Clínicas Rincón. "Sé que sentimentalmente en ningún sitio voy a estar mejor que en Málaga o Algeciras, pero llegado el momento habrá que valorar las aspiraciones deportivas y otras muchas cosas. Habrá tiempo de pensar en es, de momento no he tomado ninguna decisión".

La flamante internacional no deja pasar la oportunidad de referirse al reciente ascenso del equipo senior masculino del Ciudad de Algeciras a la Primera división. "Es algo por lo que se ha trabajado mucho", sostiene. "La directiva ha apostado mucho por la base y ahora está empezando a recoger los frutos. Va a ser algo muy positivo no sólo para el balonmano, sino para todo el deporte algecireño".

"Me siento muy orgullosa de lo que han conseguido y me dio mucha pena no poder estar allí, porque jugábamos fuera, pero estuve pendiente en todo momento", finaliza. "Es que yo compartí los primeros pasos de muchos de los que hoy están ahí y somos amigos y me alegro mucho por ellos".