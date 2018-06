Javi Zafra gusta al Algeciras

Javi Zafra es uno de los futbolistas apetecibles que el Algeciras Club de Fútbol maneja en su agenda para reforzar la plantilla. El interior derecho roteño se acaba de desvincular de la AD Ceuta FC, después de que el equipo caballa quedase eliminado a manos del Orihuela en la tanda de penaltis de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda B. A sus 25 años, el jugador atesora una experiencia importante por clubes señalados de la provincia como el Cádiz, el Atlético Sanluqueño, el San Fernando o el Arcos y ha militado en Segunda B.

Francisco Javier Zafra de los Santos (28/03/1993) es uno de los interiores cotizados de la categoría, aunque su campaña con el Ceuta no haya estado quizás a la altura de lo que se esperaba, si bien desembarcó con la temporada ya empezada procedente del San Fernando.

El atacante ha pasado por Portuense, Xerez CD, Arcos, Sanluqueño y San Fernando

Zafra disputó 32 partidos, 20 como titular, y solo marcó un gol, aunque en la eliminatoria contra el Orihuela se quedó fuera de los convocados en el duelo decisivo de vuelta en el Murube. Al otro lado del Estrecho dicen que le pasó factura el cambio de jugar en césped natural a una superficie artificial.

El roteño es de estirpe futbolera ya que es hijo del que fuera cadista Zafra, ahora entrenador del Conil, que paradójicamente celebró su regreso a Tercera tras el KO de los caballas. Su padre vistió siete andaduras la camiseta amarilla en Segunda B y Segunda, y el hijo llegó a fichar por el Cádiz en julio de 2015 tras una gran campaña con el Sanluqueño de José Pérez Herrera.

Javi Zafra comenzó su carrera senior en el Racing Portuense y después fue reclutado por el Xerez Deportivo de Segunda, con el que llegó a debutar en la categoría de plata siendo un niño. El banda pasó después por el Córdoba B, el San Fernando, el Atleti, el Cádiz que lo cedió al Villanovense, el Arcos (hizo ocho goles), el nuevo San Fernando y el Ceuta.

El futbolista se despidió de la afición caballa, a la que agradeció "el cariño" en "un año duro fuera de casa". "Otro año que me quedo a las puertas de un ascenso a Segunda B", lamentó el roteño. "Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo en este club. He sido feliz a mi manera y he disfrutado como siempre de lo que he hecho. Me llevo de aquí a buenos compañeros, que se han convertido en grandes amigos", confesó.

A buen seguro que a Zafra no le faltarán las ofertas para unirse a algún proyecto de un grupo X de Tercera con viejos conocidos como Xerez CD, Arcos o el mismo Conil.