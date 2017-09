Javi Casquero: "El gol de la Balona es una guarrería"

El entrenador del Recreativo de Huelva, Javi Casquero, se refirió ayer al gol anotado por la Balona, que suponía el empate, como "una guarrería".

"El córner viene de una subida de Julio, que centra a las manos del portero, ellos lanzan una transición rápida y hay un saque de esquina", detalló. "Somos un equipo solvente en esas acciones, pero el gol ha sido una guarrería. Se ha quedado el balón suelto, entre cuatro jugadores y al final ha sido gol".

El míster del Decano agregó: "Prefiero empatar como lo que hemos hecho que como lo ha hecho la Balona, aunque es una forma totalmente válida y respetable también".

"Cuando haces todo, no te tiran a portería y no ganas no podemos estar contentos, pero sí que lo estoy con el esfuerzo de los chicos y con la propuesta", recalcó el preparador.