Javi Anaya no tiene rotura de fibras según el primer diagnóstico

La resonancia magnética a la que ayer fue sometido el algecirista Javi Anaya permitió a los servicios médicos del club enviar un mensaje de tranquilidad al vestuario. Aunque el diagnóstico no es definitivo, todo indica que el futbolista no sufre rotura de fibras y que por lo tanto su paso por el dique seco no será tan prolongado como se temía el pasado domingo, cuando tuvo que renunciar a disputar el derbi con la UD Los Barrios al sentir molestias durante el calentamiento.

Lo que está claro es que en espera de nuevas pruebas, el jugador rojiblanco será baja, al menos, en el duelo que su equipo disputará el próximo domingo (12:00) en el campo del Guadalcacín, pero al menos cabe la posibilidad de que se reintegre pronto al grupo.