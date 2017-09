Javi Anaya se reivindica

Uno de los algeciristas relanzados por el empate ante el Betis Deportivo el pasado miércoles en la Copa Federación es Javi Anaya. El jugador algecireño disfrutó de noventa y cuatro minutos en los que se jugó a buen nivel, marcó el definitivo tanto del empate a dos y se dio un atracón de autoestima.

"Me faltaba un poco de confianza porque veía que no estaba entrando en el equipo", confesó Anaya al término del encuentro, satisfecho por su participación en el centro del campo junto al también canterano Josemi. "Llevaba tiempo sin jugar en el centro, pero me vi bien", subrayó.

Y es que Anaya, desde que dio el salto al primer equipo de la mano de Mere, había jugado sobre todo de defensa central, un puesto en el que se adapta, aunque "siempre he jugado más en el centro del campo".

Uno de los motivos de optar a la Copa Federación es precisamente la posibilidad de repartir minutos para que todos se vayan rodando en el comienzo de la temporada. Ya lo avisó Asián antes de arrancar el curso. El club ya ha apeado al San Fernando y ahora llega con la eliminatoria abierta ante otro Segunda B como el filial bético.

Javi Anaya venía contando con poco protagonismo, pero ante el Betis Deportivo se mostró capaz de sumar en el grupo. "Jugamos nuestras bazas ante un rival que nos exigió mucho, era un partido para ser eficaces y creo que lo fuimos".

"Medio gol fue de Ayala, pero hay que estar ahí para rematarlo", apuntó el algecireño al rememorar su tanto, un balón de oxígeno anímico en lo personal para mantenerse en la pelea por un sitio en el once.

Esto sólo ha comenzado a rodar pero nadie quiere rezagarse en el nuevo Algeciras.