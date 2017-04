Jaime debuta y sigue los pasos de su tío Manolo Mesa

Tras los pasos de su tío Manolo Mesa. Nada menos. Jaime Rodríguez Navas debutó el pasado domingo con el San Roque con tan sólo 16, los mismos que tenía el ilustre futbolista sanroqueño, que es familiar del canterano. El joven jugador rojillo mostró su felicidad por el estreno y las ganas de repetir y Mesa, su orgullo.

"Estoy muy contento por debutar, además tuve una buena participación y ya esperando para volver a jugar", aseguró Jaime, con tan sólo 16 años y que el pasado domingo debutó con el equipo de su tierra en el minuto 62 del partido frente al Guadalcacín. "Ahora quiero disfrutar y hacerlo lo mejor posible", declaró.

Jaime hizo referencia a su tío Manolo Mesa: "La familia muy contenta y yo orgulloso porque es un jugador que ha jugado en Primera, en la selección... Él habló con mi padre y me dio la enhorabuena".

Manolo Mesa, que le acompañó ayer en el entrenamiento, aseguró sobre Jaime: "He estado algo desvinculado al fútbol pero le he visto jugar en algunos partidos en juveniles y veo que tiene condiciones". "Me alegro de que haya debutado en el San Roque, yo debuté con este equipo con 16 años en una categoría muy inferior, estábamos entonces en Segunda Regional y me alegro que sea un Mesa el que haya debutado después de tantos años", expresó el sanroqueño sobre el hijo de una de sus sobrinas.

Nadie mejor que el hombre que da nombre al estadio y su tío para darle un consejo: "Que esto le sirva de experiencia, que vaya asimilando las diferencias que hay entre jugar en juveniles y hacerlo aquí, ya en una categoría profesional. Es una cosa importante para él y para la familia pero que piense que queda mucho camino y que tiene que aprender y que se fije en todo lo que tenga que mejorar".

El que fuera jugador Sporting de Gijón, Balona, entre otros, defendió a la cantera sanroqueña. "Hay que apostar por ella porque muchas veces muchos jugadores con condiciones se han quedado fuera. Lo más importante es que los jóvenes encuentren entrenadores que confían en la cantera".