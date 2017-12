Iván, feliz por volver y convencido de que los albirrojos pelearán por el título

La vuelta de Iván Turrillo al terreno de juego fue la nota más positiva en la victoria del Algeciras el pasado domingo ante el Gerena. Un triunfo gris en una fría tarde de invierno que regaló el ansiado regreso del capitán tras dos meses y medio de ausencia por lesión.

"Tenía ganas ya de volver", confesó el centrocampista algecireño, que disfrutó de la última media hora de partido. "La rodilla respondió bien y en lo físico se pasa algo mal, es normal después de tanto tiempo fuera de la competición, pero me quedo con el regreso", subrayó.

Iván y el algecirismo dejaron atrás una recuperación algo más larga de lo esperado cuando el jugador tuvo que parar en la quinta jornada. "Se me hizo bastante largo, ya la semana del Cádiz B estuve a punto pero no me sentía con toda la seguridad. Lo importante es que he vuelto a entrar y a partir de ahí tengo que recuperar sensaciones y volver al mejor nivel", aseguró.

El capitán albirrojo valora los números de sus compañeros y es optimista de cara a 2018: "Veo a un equipo competitivo, firmamos jugadores que saben lo que es la categoría, tenemos gente de la casa que va a ser el futuro del club y espero que en la segunda vuelta no nos pase como en los últimos años. Hemos hecho una primera mitad buena en puntos, a falta de una jornada, y si conseguimos mantener el nivel vamos a estar peleando por el campeonato".

"Hay equipos como Lepe, Utrera o Gerena que no están arriba y les hemos sacado bastantes puntos", destacó Iván. "Es verdad que el Cádiz B está fuerte, lo vimos aquí, pero si mantenemos el nivel de la primera vuelta vamos a estar hasta la última jornada luchando, sin olvidar a Ceuta o Sanluqueño", agregó.

El algecireño entiende que "marcar tan pronto" ante el Gerena quizás hizo que costase "un poco más buscar la portería contraria", pero "no nos crearon peligro tampoco". "A final de temporada nadie se va a acordar de si el triunfo fue bonito o feo".