Iván ve a la plantilla "fuerte y motivada"

El partido del Algeciras en casa del Sevilla C es mañana (16:30) y el foco mira al aspecto deportivo y al vestuario albirrojo. El capitán Iván Turrillo asegura que la plantilla ha pasado de pasar "miedo" a "estar más fuertes" después de unos días difíciles, con el club al borde de la desaparición por una nueva deuda de un millón de euros y una rueda de prensa para la esperanza. El algecireño relata cómo vivieron los jugadores esas horas de incertidumbre y cómo afrontan el próximo duelo.

"El lunes veníamos al entrenamiento después de ganar el domingo, otra vez con todo el mundo contento pero llegó Rafael [Mellado, director deportivo] y nos comentó el tema de la Seguridad Social y la gente se apagó, mucha preocupación en los de fuera, viendo que quedaba toda la segunda vuelta y con el tema de la posible desaparición... Estábamos todos muy asustados", explicó. "El martes adelantamos el entrenamiento y la verdad es que nos transmitieron mucha tranquilidad, nos dijeron que nos centráramos en lo deportivo, que no nos iban a fallar, que nos centráramos en el Sevilla C", añadió Iván.

El jugador, al igual que sus compañeros, consideró que con la rueda de prensa cambió todo. "Creo que esto nos va a unir más, dentro del susto que supone nos va a reforzar y más después de ganar, de estar bien contra el Lepe. Estamos mucho más motivados y creo que en Sevilla vamos a hacer un buen partido. Queremos quedar lo más arriba posible para meter más presión y ayudar al club", dijo Iván.

El capitán del Algeciras reconoce que dentro del vestuario se han vivido momentos difíciles pero hasta el propio Iván, jugadora algecirista desde niño, se vio sorprendido por la repercusión y cómo se volcó la ciudad con su equipo ante el anuncio de una posible desaparición. "A mí la noche del lunes me tocó trabajar, estuve toda la noche pensando, me puse a mirar el móvil y me di cuenta de que esto le importa a mucho más de los mil y pico que van al campo", declaró. "Puedo poner ejemplos, como el de José Mari [último fichaje], que estaba en el Antoniano siendo uno de los que más cobraba, unido al fútbol base de allí y lo deja todo y se viene perdiendo dinero para jugar en el Algeciras porque es el Algeciras", expresó.

El vestuario, según cuenta el jugador, "estaba hundido psicológicamente" después de la derrota contra Los Barrios pero considera que ahora está recuperado. "Ante el Antoniano perdimos pero no estuvimos tan mal como se dijo, era otra sensación, y después de ganar al San Roque de Lepe estamos mucho mejor anímicamente, más o menos como al principio. Además, la situación que hemos vivido esta semana, a pesar de la gravedad, nos puede hacer más fuerte", declaró.

Varios jugadores del Algeciras, entre ellos el propio Iván, reconocieron que muchos futbolistas del plantel recibieron ofertas en las últimas horas. "Si somos veinte excepto tres o cuatros, todos los demás han recibido ofertas", declaró el futbolista, que pone en valor el compromiso mostrado después de que todos rechazaran marcharse del equipo.

Iván Turrillo habla con optimismo. El pasado domingo se estrenó además como goleador en un partidazo suyo y guió en la victoria. "En los entrenamientos me harto de meter goles. Al final acabaré con seis o siete", dice. El Algeciras se ha venido arriba.