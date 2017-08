Ito, el primero de muchos

Francisco López Hidalgo Ito ya ha abierto la veda. El delantero cordobés del Algeciras CF marcó su primer gol como albirrojo el pasado lunes en Tánger, un tanto de pretemporada pero simbólico para el ariete, una de las apuestas del club para hacer olvidar junto a Chico Díaz la estela del último pichichi, David Camps.

Ito ya ha dejado pinceladas de la clase de '9' que José Antonio Asián quería para su equipo. Un delantero batallador, de talla, con tablas... y con olfato. El de Fernán Núñez fue el más pillo para hacer el primero de los dos dianas que los albirrojos lograron ante un Primera marroquí, el Itthiad Riadi, que acabó por remontar en los últimos veinte minutos para imponerse de 4-2.

"El primer gol siempre tiene algo especial. Fue una jugada en la que me desmarqué, me cayó el balón al hueco y tiré pero el portero rechazó, entonces el defensa se confió al intentar sacar el balón, lo robé y me revolví para marcar", relata Ito, que ejerció de depredador. "Se puede decir que es un gol de estar ahí, de insistir".

El ex del Espeleño -hizo 21 dianas el pasado curso- entiende que el Algeciras cuajó "un partido muy serio y tácticamente muy trabajado" y cree que el bajón del tramo final es propio de estas fechas del verano. "Hasta el minuto 70 estábamos con 0-2 y muy bien, pero a raíz del primer gol de ellos empezó a notarse el cansancio, la carga que llevamos, y ellos físicamente se nota que son un equipo de Primera, además de que tocaban mucho y muy bien", explica.

"En los últimos tantos cometimos algunos errores fruto del agotamiento, fallos que espero que no repitamos en competición con un partido así de encarrilado", subraya el cordobés de 30 años.

Ito vivió con el Algeciras su primer viaje a Tánger, una tierra que le agradó. "El ambiente fue magnífico y los anfitriones muy educados, jugamos en un estadio donde hace unos días habían disputado la Supercopa de Francia el Mónaco y el PSG y el trato y el cariño de la gente fue estupendo, da gusto jugar un partido así", expresa.

Ito ve al equipo cada día más compacto. "Estamos en pretemporada pero poco a poco vamos poniendo el chip de la competición porque el día 14 empezamos con la Copa Federación, con un partido en casa que además es nuestro trofeo y vamos a ir con el cuchillo entre los dientes".

El punta se siente adaptado. "Estoy muy a gusto en el equipo y en la ciudad, tengo la suerte de que ya conocía a bastante gente y sólo tengo palabras buenas".