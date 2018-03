Ismael Chico: "Los primeros que sabemos que no estamos bien somos los futbolistas"

El capitán de la Real Balompédica, Ismael Chico, hizo una valoración "muy positiva" de la reunión que la primera plantilla albinegra mantuvo ayer con el presidente, Raffaele Pandalone, para analizar en conjunto la racha de seis jornadas sin conocer la victoria que ha separado al equipo albinegro, casi de forma definitiva, de la pelea por una de las cuatro primeras posiciones. "Nos dio un tirón de orejas, porque entiende que todo el mundo puede dar un poco más de sí, pero también nos ha dicho que está con nosotros, que sabe que estamos capacitados para hacerlo mejor, porque lo hemos demostrado e insistió en que en estos momentos hay que mantener la tranquilidad". "Los primeros que sabemos que ahora mismo no estamos bien y que debemos mejorar somos los propios futbolistas", asume el centrocampista de La Atunara. "Ya antes de hablar con el presidente hemos tenido otra charla con el míster y la verdad es que no sabemos qué nos pasa, porque hasta hace tres partidos el equipo estaba rindiendo a un gran nivel y ahora de repente no salen las cosas", señala el veterano jugador albinegro. "Yo estoy convencido de que todos lo estamos intentando, pero la verdad es que no somos capaces de enlazar tres jugadas", asume Ismael Chico. "También estamos acusando mucho las bajas de Wilson Cuero y demás… hemos perdido la intensidad a la hora de defender y después jugadores que tienen muchísima calidad están perdiendo balones fáciles y todo eso lo estamos notando".