Ismael Chico, el balono eterno

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, hizo ayer oficial la prolongación del contrato del capitán Ismael Chico, que se extinguía el próximo verano, hasta junio de 2019. En la misma rueda de prensa, el empresario italiano dio a conocer la incorporación al cuerpo técnico del exjugador linense Cristóbal Mejías en calidad de ojeador de futbolistas. Pandalone también dio a conocer que Alfredo Gallardo pasará a ser presidente de honor de la entidad y que el centrocampista Elías Pérez no podrá alinearse el próximo domingo frente al Villanovense por el acuerdo entre los dos clubes cuando el pasado mes de diciembre llegó a La Línea procedente del conjunto serón.

Media hora de comparecencia da para mucho. El presidente de la Real Balompéedica, Raffaele Pandalone, anunció ayer la prolongación del contrato del capitán Ismael Flores Palomino, Ismael Chico, que se extinguía al final de la presente campaña, hasta junio de 2019. Un reconocimiento a la "implicación" del centrocampista de La Atunara, cuya renovación llega después de la de Juan Diego Molina Stoichkov y Javi Montoya y que el máximo responsable del club recalcó que no será las últimas. Con esta renovación Ismael Chico se garantiza que pasará a ser el jugador que más temporadas ha defendido la guayabera del centenario equipo albinegro.

"Admito que dudé en si había llegado el momento de dar por acabada mi carrera, especialmente porque me afectó mucho la marcha de Alfredo Gallardo, pero me veo en condiciones de competir y hemos llegado a un acuerdo en dos charlas", explicó el centrocampista. Pandalone, por su parte, se comprometió a que cuando Ismael Chico deje de comparecer en los terrenos de juegos seguirá vinculado al club como miembro del cuerpo técnico. "No vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa", dijo.

El club también hizo pública la incorporación del exfutbolista linense Cristóbal Mejías (ex de Betis, Salamanca, Granada y Recreativo de Huelva) al cuerpo técnico en calidad de ojeador. Mejías aportará la experiencia acumulada durante más de una década en una conocida empresa de representación de jugadores y entrenadores y se servirá, entre otras cosas, de una sala de scouting a la que está dando cuerpo el club y que forma parte del proceso de profesionalización que anunció Pandalone en su desembarco en la presidencia.

El empresario romano recalcó ayer que aunque "el fútbol no tiene memoria" él no carece de la misma y que de acuerdo con el resto de los componentes de su junta directica ha decidido otorgar el cargo de presidente de honor a su predecesor en el cargo, Alfredo Gallardo. "Dieciséis años en el cargo no pueden quedar sin un reconocimiento", recalcó.

A lo largo de su alocución, el presidente balono desveló que el centrocampista Elías Pérez no podrá alinearse el próximo domingo frente al Villanovense, ya que ésa fue la condición que puso el equipo serón para entregarle la carta de libertad en el pasado mercado de invierno, abriéndole las puertas de su incorporación al plantel de Julio Cobos. "Yo desconocía que existían estas cosas, pero Mario Galán [director general del club] me ha explicado lo que aquí llamáis la cláusula del miedo y hay que respetarla", asumió.

Pandalone también mostró su confianza en que después de la radical bajada de precios de las entradas, que costarán 8 y 5 euros, haya "unos tres mil espectadores" en ese duelo del domingo entre balonos y serones. "No importa que haya televisión, la Balona necesita de su público, el equipo lo está dando todo y necesita de su afición", recalcó.

El presidente explicó que para compensar a los abonados por esta reducción de precios ha llegado a un acuerdo con Supermercados Ruiz Galán para que aplique un descuento a los mismos y también dio a conocer que mañana la plantilla hará entrega de una bolsa de alimentos sufragada con sus aportaciones a Cáritas de la Parroquia de San Pío X.