Iraizoz se despide emocionado del Athletic

Gorka Iraizoz consideró este jueves en Lezama, en la rueda de prensa de despedida que le ha organizado el club bilbaíno, que sus diez años en el Athletic Club han sido "un privilegio".

"El Athletic es mi familia, así lo he sentido. Me ha transmitido los valores que me han transmitido en mi casa y que son importantes para mí en mi vida. Es un privilegio poder aportar todo lo que tenía para dar y es algo de lo que estoy muy feliz, algo que siendo niño ni podía soñar", resumió Iraizoz su década en el Athletic.

"Es un momento de agradecer, de estar alegre, es la lógica de la edad. Es un momento increíble y así lo he vivido. Nunca había me voy a arrepentir de no estar en el Athletic", añadió sobre el "día de mucho sentimiento" vivido hoy.

Iraizoz (Pamplona, 06-03-1981) compareció en la sala de prensa de Lezama acompañado y arropado por el presidente, Josu Urrutia, por sus padres, su mujer, una de sus dos hijas, todos sus compañeros en la primera plantilla, tanto jugadores, como cuerpo técnico y empleados, también el director deportivo, José Mari Amorrortu, miembros de la Junta Directiva y otras personas cercanas.

El meta navarro, que se emocionó en numerosas ocasiones durante su larga comparecencia de más de una hora, comenzó mostrando "el cariño y el amor" que profesa a su gente más cercana, a sus padres y a su esposa, a los que trasladó lo "mucho" que les quiere y que les está agradecido.

Posteriormente destacó el valor del vestuario rojiblanco, que ve diferente al de otros equipos por la relación que mantienen entre todos los jugadores. "La luz que brilla dentro de ellos es tan potente que con capaces de guiar a cualquiera. Eso es lo que diferencia al vestuario del de otros equipos", resumió su sentimiento hacia sus todavía compañeros.

En ese sentido, considera que "es imposible sentir decepción" por la decisión del club de no renovarle. "Me siento orgulloso y feliz. Lo único que tengo en estos momentos es agradecimiento y felicidad", dijo al respecto.

De todos modos, aún se siente "con fuerzas, con ganas y sobre todo con ilusión de seguir" en el fútbol profesional, aunque avanzó: "No es una decisión que tenga tomada ni que vaya a tomar ahora".

Es más, está dispuesto a jugar ante el Leganés si así lo considera Ernesto Valverde, aunque también tiene claro que "el del domingo no es un partido homenaje, hay mucho en juego".

"Estoy preparado para si tengo que estar en el campo. Por supuesto que quiero jugar, pero ese partido y todos. Aunque sé diferenciar perfectamente que el partido es una cosa y la posibilidad de despedirme es distinto. Si deciden que es positivo que juegue perfecto, pero lo fundamental es ganar el partido y despedirme con el equipo donde se merece", apuntó.

En un repaso a los entrenadores que ha tenido en el Athletic, recordó que: "Joaquín (Caparrós) me dio la oportunidad de iniciar el sueño desde niño de jugar con el Athletic; con Marcelo (Bielsa) me reinventé, fue un aprendizaje tan potente que tuve que reinventarme para salir adelante y Ernesto es muy especial". "Lo he vivido en dos etapas distintas, en el Athletic y fuera del Athletic, he jugado finales con él y ha sabido controlar ese potro que llevo dentro, que tiene un mérito increíble", añadió sobre Valverde

Cuando le pidieron un momento de estos diez años, desveló que fue uno "en el vestuario" y que "no tiene nada que ver con el fútbol". "Dentro del vestuario se demuestra el amor de muchas maneras y cuando todos los jugadores se juntan para gastarte una broma es que te aprecian mucho. Y tengo esas zapatillas guardadas en mi casa", recordó, enigmático.

Abrió la rueda de prensa Urrutia, quien desveló que "hace un par de meses" tuvo "una conversación" con el meta en la que anunció que el club había decidido no trasladarle una oferta de renovación.

Pero también le agradeció "muchísimo su comportamiento tanto sobre el terreno de juego como fuera de él". "Ha demostrado en los buenos y en los malos momentos un comportamiento ejemplar, estamos orgullosos por ello", añadió.

También destacó el que también fuera capitán del equipo rojiblanco, que "después de José Ángel Iribar (614) y Carmelo Cedrún (402), Gorka (392) ha sido el portero con más partidos en el Athletic", algo que considera que "no es casualidad".

Urrutia adelantó que "seguramente que sí" habrá una acto especial hacia Iraizoz el domingo en San Mamés, aunque recordó que "lo importante es el día a día". "Estamos en el fútbol profesional y es un partido importante en el que tenemos que concretar cosas", dijo al referirse a la pelea europea en la que está inmerso su equipo. Y despidió a Iraizoz seguro de su implicación siempre con el club bilbaíno. "Siempre hay manera de ayudar al Athletic y estoy seguro de que Gorka va a seguir ayudándonos", concluyó.