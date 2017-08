Iniesta pone en duda su futuro como futbolista del Barcelona

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, señaló que se plantea su futuro en el club azulgrana y recordó que aún no renovó su contrato con la entidad.

El centrocampista de 33 años aseguró en una entrevista publicada ayer por el diario El País que está experimentando "muchas sensaciones que desconocía".

"Es un escenario que hace tres años nunca me podría haber imaginado. Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía", expuso tras señalar que aún no extendió su vínculo con el club, que vence a mediados de 2018. Iniesta, que durante la pasada temporada no acabó de encontrar la regularidad en su fútbol debido a las lesiones y al plan de rotaciones de su antiguo entrenador, Luis Enrique, afirmó, sin embargo, que es un jugador "muy competitivo".

"Mi papel este año será el de un jugador importante", indicó el futbolista, que aseguró haber hablado con su nuevo técnico, Ernesto Valverde. "Como he hablado antes con todos", matizó.

"Para sobrevivir en este club el único secreto es ser muy competitivo. Es lo que hemos vivido desde infantiles, que siempre era ganar y ganar, y ese gen de competitividad lo tienes", dijo en la entrevista.

Considerado el guardián del estilo del Barcelona, Iniesta pidió seguir apostando a los canteranos y no caer en la inflación que está viviendo el mercado de fichajes.

"Jugar una final de la Champions (como hizo el Barcelona en su momento) con ocho o nueve canteranos no lo hace nadie. Hemos hecho de la excepción una norma y a veces se confunde. En ocasiones es mejor apostar por los de casa y no recurrir a un mercado que vive una gran inflación", reivindicó Iniesta.

Su antiguo compañero Neymar, fichado por el Paris Saint-Germain tras pagar una clausula de rescisión de contrato de 220 millones de euros, es precisamente el máximo exponente de esta inflación a la que alude Iniesta.

"Cada uno es dueño de su futuro", dijo sobre el brasileño. "Hay que ponerse también en el lugar de Neymar. 'Estoy en mi zona de confort y toca un cambio que no es fácil'. Es lo que ha elegido y no hay mucho más que decir. Uno del Barça hubiera querido que se quedara diez años con nosotros", concluyó.

Iniesta espera que el Barcelona recupere esta temporada "la ilusión y la ambición por volver a ganar", así como el "respeto" que ha tenido mucho tiempo.

Sin embargo, reconoció que su máximo rival, el Real Madrid, es un "súper equipo" e insistió: "Nuestro reto es volver a ganar lo que perdimos el año pasado".