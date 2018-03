Iniesta, más que una duda para Valverde

Andrés Iniesta realizó ayer una parte del entrenamiento con su equipo, el Barcelona, y sus hinchas recuperaron todo el optimismo ante la posibilidad de que pueda estar en el trascendental partido de mañana ante el Chelsea.

El conjunto azulgrana se juega la vida en la Liga de Campeones y mañana tendrá un empate 1-1 que defender en casa. Ese resultado convierte a Iniesta en una pieza fundamental para el Barcelona por su facilidad para leer los encuentros, cuidar la pelota y asistir. A sus 33 años, sigue siendo imprescindible.

El futbolista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido del 4 de marzo ante el Atlético y le diagnosticaron tres semanas de baja, aunque el futbolista está acortando notablemente los plazos.

Después de varios días en el gimnasio, Iniesta se unió ayer al grupo para realizar una parte de la sesión de trabajo y podría recibir el alta justo a tiempo de jugar ante el Chelsea en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

En la ida, Iniesta ya fue una pieza muy importante para el conjunto de Ernesto Valverde al robar un balón y asistir después a Lionel Messi para que el argentino marcara el definitivo gol del empate 1-1.

Su presencia o no en el equipo titular condicionará notablemente la forma de jugar del Barcelona porque simplemente en su equipo no hay otro jugador con las mismas características que el internacional español.

Sergio Busquets e Ivan Rakitic tienen el puesto asegurado y a partir de ahí se abren múltiples opciones. Lo único seguro es que Valverde no podrá contar con Philippe Coutinho, no inscrito en la Liga de Campeones, ni con Denis Suárez, lesionado.

Andre Gomes podría ser el elegido si finalmente Iniesta no puede estar, aunque el portugués atraviesa un mal momento deportivo y anímico. Así, el centrocampista aseguró que algunas veces no sale a la calle "por vergüenza" después de recibir abucheos de su propia hinchada en el Camp Nou.

"En más de una ocasión me ha pasado, el no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza. Mis amigos me dicen que voy con el freno de mano puesto. Me encierro en mí mismo", relató en una entrevista publicada ayer por la revista Panenka.

Paulinho es otra opción y seguramente será titular incluso si Iniesta puede entrar en la alineación titular, aunque el brasileño no es un jugador con habilidad para manejar el balón. Así se comprobó en la ida.

Valverde también podría contemplar la posibilidad de alinear a Ousmane Dembele para jugar con un 4-3-3, si bien es un sistema que apenas utilizó durante la temporada.