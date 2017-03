Ineficacia al cuadrado (3-0)

La Real Balompédica ha decidido complicarse la vida hasta última hora. Ayer mismo -en la orilla de esas señaladas diez últimas jornadas que el tópico establece como el límite del bien y del mal- estampó su firma en el contrato que garantizan angustias, pero angustias de las de verdad, al vestuario y a su cada día más desencantada y menguada parroquia. Paradojas de este bendito deporte, los albinegros cosecharon una sonrojante derrota ante un rival blandito a más no poder el día que más opciones tuvieron para lograr ese puñetero triunfo a domicilio que se le niega hace muchos meses. Pero el fútbol -así fue concebido y nada ha cambiado que se sepa- se gesta en la zona ancha, pero se decide en las áreas. Y en una y otra los de Julio Cobos fueron, sencillamente, un verdadero desastre.

Los linenses malograron una decena -pero de verdad una decena- de ocasiones de esas que se catalogan de manifiestas. Las dos primeras cuando el marcador señalaba aún empate a cero. Por si no fuera suficiente se dejaron hacer dos goles en sendas saques de esquina sobre los que su entrenador había advertido a sus hombres un día antes durante la sesión preparatoria. En estos casos se suele hablar de suerte, o más bien de falta de suerte. Pero eso es abrir una escapatoria demasiado fácil para que los futbolistas se vayan de rositas. Y eso no.

Ahora que la centenaria Balona se está jugando la permanencia en la categoría de bronce, ahora que su presidente no puede estar con la caña reconduciendo situaciones, precisamente ahora es cuando los que cobran del club [por adelantado, por cierto] deben dar un paso adelante. Ni ellos deben buscar excusas ni nadie debe proporcionárselas. Ese tipo de errores en los aledaños de las dos porterías es propio de profesionales que o bien no manejan su oficio, que ya resulta muy grave, o bien no son capaces de estar lo suficientemente concentrados... en su interminable jornada de hora y media semanal. Sólo Dios sabe qué es peor.

Lo que no admite debate es que tener la posibilidad de dar lo que su propio técnico había definido como un golpe en la mesa y regalar a un filial que estaba dirigido en la banda por su jefe de prensa (sí, sí, han leído bien, por el jefe de prensa) tres puntos de esos de valor doble es sencillamente inadmisible. Y ojo que lo del valor añadido no es una frase hecha. El Córdoba B es el segundo rival directo en ocho días que le arrebata a la Balompédica el goal average de las narices. Todavía puede ser que a mediados de mayo no haya que estar penando por este tipo de pequeños detalles.

Lo curioso del caso es que cuando el cronómetro señalaba un cuarto de hora, los poquísimos linenses que acudieron al Nuevo Arcángel [qué tiempos aquellos en los que la Balona la seguía una legión de hinchas] tenían motivos sobrados para pensar que era el día. Que por fin verían a su equipo ganar fuera. Primero Stoichkov lanzó cerca del palo (6'), después Álex Rubio fue incapaz de resolver un mano a mano con Marc Vito (12') y más tarde Joe no conectó bien con un córner cuando lo tenía todo a favor (15').

La Balona le había entregado el esférico a un rival que gusta de estar en campo contrario, pero cada contra de los que ayer vestían de celeste se antojaba el prólogo de un gol. Sin embargo el tanto llegó en el primer intento del filial blanquiverde. Sebas Moyano sacó desde la esquina y Pablo Vázquez aprovechó la languidez defensiva para cabecear a la red en el primer palo.

Ni el Córdoba B se lo creía. Así que la Balona, que empezó incluso a tener el balón, siguió a lo suyo. Y en el 19' Mario Gómez puso a prueba otra vez al extraordinario meta local. En el 39' fue Stoichkov el que calentó las manos del guardavallas.

Entonces llegaron los cinco últimos minutos, esos en los que faltó oficio. En el 40' la retaguardia permitió ¡otra vez! que Pablo Vázquez cabecease después de un saque de esquina. En esta ocasión a Óscar Santiago le dio tiempo de frenar el disparo, pero mientras sus compañeros miraban, Vera estuvo rápido y empujó el esférico al fondo de la red.

Con la Balona tambaleándose sólo quedaba parar el partido para llegar al descanso con opciones. Pero ni eso tan manido de lanzar fuera y tirarse al suelo. Un cambio de orientación de Javi Galán permitió a Quiles con una genialidad dejar solo a José Antonio González, que no perdonó.

A esas alturas era difícil asumir lo que estaba pasando, pero aún más explicarlo.

Julio Cobos, como una semana antes frente al Linares, dio entrada a Canario, pero todos los domingos no pueden ser Navidad. Lo curioso es que aunque Joe fue el sacrificado la Balompédica no se desabrochó. Siguió con cuatro atrás, solo que Ismael Chico como lateral diestro.

El equipo de La Línea no se rindió. Seguramente porque a la vista de la extrema fragilidad defensiva del enemigo sabía que la suerte no estaba echada ni siquiera con un marcador tan abultado. Y volvieron a sucederse las ocasiones. Stoichkov, Maurí por dos ceces, de nuevo el sanroqueño, esta vez al palo (61')... y nada.

Sólo al final, muy al final, la Balona entregó la cuchara y entonces el filial perdonó un par de veces lo que ya hubiese sido una herida demasiado grande. El hecho de que el equipo de La Línea se mantuviese de pie induce a pensar que no es un problema ni de actitud ni de condición física, sino de desconocimiento, de incapacidad. Que un equipo a estas alturas lleve una sola victoria a domicilio no puede ser una casualidad. Que ni siquiera con la llegada de Mario Gómez haya conseguido hacerse solvente en defensa, tampoco.

El sufrimiento se antoja garantizado. Y no hay nadie, pero nadie, que esté libre de culpa. Ahora solo queda esperar que este grupo se reencuentre a sí mismo y sea capaz de frenar, antes de que sea demasiado tarde un descalabro que no tiene atenuantes. Se acabaron las excusas.