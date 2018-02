Imanol Rojo acaba 49º a causa de los elementos

El esquiador español Imanol Rojo lamentó que un problema de material le impidiera lograr una mejor clasificación en la prueba de esquiatlón en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang, donde finalizó en el puesto 49.

"He empezado muy bien, pero ya en la primera bajada he visto que los esquíes se deslizaban lentos y luego me ha tocado recuperar subiendo todo el rato", explicó Rojo. "Me he encontrado bien, pero un problema de material en la parte de clásico me ha condicionado un poco la carrera", añadió el esquiador de 27 años.

Rojo consideraba que estaba en condiciones de conseguir una mejor ubicación en la prueba, que consiste en recorrer 30 kilómetros, 15 libres y 15 en la modalidad clásica, por lo que no se quedó conforme únicamente con haber finalizado entre los 50 mejores.

"Yo aspiraba a estar más adelante, pero si no vas bien de material es imposible estar un poco más adelante", se lamentó. "No hay secretos: hay que estar bien de material, subir rápido y tener el día", insistió el esquiador nacido en Tolosa.

Para Rojo, España está en desventaja con otros países de Europa, sobre todo los del Norte, porque las zonas de nieve están reducidas a pequeñas regiones.

"La diferencia es que otros países tienen la nieve en la puerta de su casa y nosotros tenemos que desplazarnos para buscarla", argumentó, aunque también reconoció que la falta de nivel y cantidad de esquiadores conspira contra las opciones de crecimiento. "También necesitamos más competitividad entre nosotros. Comparados con otros países, somos pocos y poco competitivos".

Pese a los lamentos, Rojo se mostró confiado en hacer un buen papel en su próxima competición, que será la de los 15 kilómetros libres del viernes. "Ahora viene la de 15 kilómetros, donde tengo mucha esperanza. Éste año ha sido mi mejor resultado en Copa del Mundo y espero hacerlo bien".